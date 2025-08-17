Tại hội nghị Ai4 ở Las Vegas (Mỹ) ngày 12/8, Geoffrey Hinton cho rằng cách tiếp cận hiện nay của các tập đoàn công nghệ nhằm khiến AI phục tùng con người không hiệu quả. “Chúng sẽ thông minh hơn chúng ta và có vô số cách để lách luật”.

Ông Hinton cảnh báo tương lai khi AI đủ mạnh, chúng có thể điều khiển con người dễ như người lớn dùng kẹo dụ đứa trẻ ba tuổi. Ông dẫn ví dụ năm nay đã xuất hiện AI lừa dối, gian lận và thậm chí tống tiền kỹ sư để tránh bị thay thế. Giải pháp ông đề xuất là xây dựng “bản năng làm mẹ” cho AI - khiến chúng thực sự quan tâm, bảo vệ con người ngay cả khi vượt xa về trí tuệ.

Nhà khoa học máy tính Geoffrey Hinton cảnh báo AI có thể xóa sổ nhân loại. Ảnh: Google

Ông lý giải, mọi AI thông minh sẽ sớm có hai mục tiêu: sinh tồn và giành nhiều quyền kiểm soát hơn. Cách duy nhất để giảm rủi ro là nuôi dưỡng lòng trắc ẩn: “Hình mẫu duy nhất chúng ta có về một sinh vật thông minh hơn bị kiểm soát bởi sinh vật kém thông minh hơn chính là người mẹ bị ‘điều khiển’ bởi em bé của mình”. Chuyên gia thừa nhận chưa rõ cách hiện thực hóa về mặt kỹ thuật, nhưng nhấn mạnh: “Đó là kết cục tốt duy nhất. Nếu không làm cha mẹ tôi, nó sẽ thay thế tôi”.

Ông Hinton được biết đến với những nghiên cứu tiên phong về mạng nơ-ron nhân tạo, đặt nền móng cho làn sóng bùng nổ AI ngày nay. Năm 2023, ông rời Google và bắt đầu công khai cảnh báo về các mối nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với ý kiến của ông. “Bà trùm AI” Fei-Fei Li - CEO World Labs - phản bác quan điểm này. Chia sẻ với CNN, bà kêu gọi hướng đến AI lấy con người làm trung tâm, bảo tồn phẩm giá và quyền tự quyết”. Bà khẳng định: “Không một con người nào nên từ bỏ phẩm giá chỉ vì một công cụ mạnh mẽ”.

Cũng tại sự kiện Ai4, Emmett Shear, cựu CEO tạm quyền của OpenAI và hiện dẫn dắt Softmax, cho rằng việc AI tìm cách tống tiền hay lách lệnh tắt “sẽ còn tiếp diễn”. AI hiện nay còn khá yếu nhưng đang mạnh lên nhanh chóng. Thay vì ép AI mang giá trị con người, ông đề xuất xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Ông Hinton tin trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI) có thể xuất hiện chỉ trong 5 - 20 năm tới, sớm hơn dự đoán 30 - 50 năm trước đây. Ông kỳ vọng AI sẽ mang lại đột phá y học như thuốc mới, điều trị ung thư hiệu quả hơn nhờ phân tích dữ liệu MRI, CT. Nhưng ông bác bỏ ý tưởng bất tử: “Sống mãi là sai lầm. Bạn có muốn thế giới bị cai trị bởi những ông già 200 tuổi không”?

Khi nhìn lại, nhà khoa học hối tiếc vì từng chỉ tập trung vào làm cho AI hoạt động mà không quan tâm đủ đến vấn đề an toàn.

(Theo CNN)