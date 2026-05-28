Hộ kinh doanh nói gì khi sử dụng giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY?

Sau khi Nghị định 68/2026/NĐ-CP được ban hành, hình thức thuế khoán dần được thay thế bằng cơ chế kê khai, khiến nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp chủ động tìm kiếm các giải pháp quản lý phù hợp để đáp ứng yêu cầu mới về thuế.

Chị Linh, chủ hộ kinh doanh mỹ phẩm tại phường Láng (Hà Nội), cho biết đã sử dụng giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY khoảng 4 tháng. Theo chị, sau khi tìm hiểu các quy định liên quan đến quản lý doanh thu và kê khai thuế, chị quyết định áp dụng giải pháp nhằm chuẩn hóa việc ghi nhận giao dịch và tổng hợp doanh thu trên nền tảng số.

“Điểm thuận tiện là giao diện khá trực quan, thao tác đơn giản, phù hợp cả với những hộ kinh doanh không có nhiều kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý”, chị Linh chia sẻ.

Bộ giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số VNPAY hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp thích ứng với môi trường kinh doanh số. Ảnh: VNPAY

Không chỉ riêng chị Linh, nhiều hộ kinh doanh hiện cũng bắt đầu chuyển từ cách ghi chép thủ công sang sử dụng các công cụ quản lý bán hàng để theo dõi doanh thu, quản lý giao dịch và chuẩn bị dữ liệu kê khai thuế. Với các mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp giảm thời gian xử lý sổ sách mà còn hạn chế sai sót trong quá trình đối soát, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản lý hoạt động kinh doanh.

Song song với việc phát triển giải pháp phục vụ nhu cầu thực tế của hộ kinh doanh và doanh nghiệp, VNPAY cũng phối hợp cùng cơ quan thuế tại nhiều địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang… để thúc đẩy triển khai nộp thuế số trên phạm vi toàn quốc. Đơn vị đồng thời mở rộng hợp tác với gần 20 ngân hàng như Agribank, Co-opBank, VPBank, Sacombank … nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong hoạt động kinh doanh.

Từ hiệu quả vận hành thực tế cũng như quá trình đánh giá từ Hội đồng giám khảo, giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY đã được vinh danh trong Top 10 Sao Khuê 2026 ngày 28/5. Đây được xem là một trong những giải thưởng có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Đại diện VNPAY nhận giải thưởng Top 10 Sao Khuê 2026 cho lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Ảnh: VNPAY

Giải pháp của VNPAY thúc đẩy chuyển đổi số diện rộng

Hệ sinh thái thanh toán số của VNPAY hiện gồm PhonePOS, SmartPOS, Cổng thanh toán và VNPAY-QR, hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán từ quét mã QR đến thẻ vật lý. Các giải pháp này giúp ghi nhận giao dịch và cập nhật doanh thu theo thời gian thực, từ đó giảm thao tác tổng hợp thủ công từ nhiều nguồn khác nhau.

Đáng chú ý, với giải pháp PhonePOS, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể sử dụng chính điện thoại di động như một máy POS mà không cần đầu tư thêm thiết bị chuyên dụng.

Trên nền tảng dữ liệu doanh thu được đồng bộ, VNPAY tiếp tục tích hợp các giải pháp hỗ trợ kê khai thuế như phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và chữ ký số trên cùng một hệ thống. Điều này giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế mà không phát sinh thêm nhiều chi phí đầu tư.

Hiện VNPAY đang triển khai chương trình miễn phí trọn bộ giải pháp Nộp thuế số đến hết năm 2028 cho các đơn vị kinh doanh, không giới hạn số lượng hóa đơn và chữ ký số.

Trọn bộ giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY

Ông Trần Mạnh Nam, Giám đốc Khối Doanh nghiệp VNPAY, cho biết thời gian tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các ngân hàng và đối tác chiến lược để hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số.

“Chúng tôi kỳ vọng đưa các giải pháp công nghệ vào sâu hơn trong hoạt động kinh doanh thực tế, qua đó hỗ trợ hộ kinh doanh tối ưu vận hành, giao dịch thuận tiện ngay trên điện thoại và từng bước tự tin hội nhập vào nền kinh tế số”, ông Nam chia sẻ.

Đánh giá về giải pháp của VNPAY, nhà báo Phạm Phương Thúy, Trưởng ban Số hóa Báo điện tử VnExpress, thành viên Hội đồng giám khảo Sao Khuê 2026, cho rằng phần lớn hộ kinh doanh tại Việt Nam hiện vẫn vận hành theo mô hình thủ công, doanh thu phân tán nên thường e ngại khi tiếp cận các quy trình số hóa.

Theo bà Phương Thuý, điểm đáng chú ý của các giải pháp như VNPAY là giúp người dùng tiếp cận công nghệ theo cách tự nhiên hơn, không tạo cảm giác phải học hay làm quen với thêm một hệ thống phức tạp.

Ở góc độ rộng hơn, bà Phương Thúy nhận định các nền tảng trung gian như VNPAY đang đóng vai trò kết nối trong hệ sinh thái tài chính số.

“Thách thức lớn của chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính công không nằm ở công nghệ, mà ở việc các hệ thống còn thiếu tính liên thông. Việc VNPAY phối hợp với các cục thuế địa phương và nhiều ngân hàng cho thấy hướng triển khai theo hệ sinh thái, từ đó nâng cao hiệu quả ứng dụng trong thực tế”, bà Thúy nói.