Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai hướng dẫn người nộp thuế sắp đi công tác, du lịch hoặc xuất cảnh ra nước ngoài, trước khi ra sân bay, dành vài phút kiểm tra nghĩa vụ thuế để tránh bị động.

Theo Nghị định 49/2025 của Chính phủ, một số trường hợp nợ thuế quá hạn có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, nhất là khi thuộc diện bị cưỡng chế hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế sau thông báo của cơ quan thuế.

Theo đó, có 4 trường hợp có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Nhóm thứ nhất, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế nợ thuế, có số tiền nợ từ trên 50 triệu đồng và quá hạn nộp trên 120 ngày.

Nhóm thứ hai, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị cưỡng chế nợ thuế, có số tiền nợ trên 500 triệu đồng và quá hạn trên 120 ngày.

Nhóm thứ ba, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có số tiền nợ quá hạn và sau 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Nhóm thứ tư, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

2 cách kiểm tra nghĩa vụ thuế

Cách 1: Tra cứu trên eTax Mobile

- Người nộp thuế đăng nhập ứng dụng eTax Mobile bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID, sau đó bấm vào “Tra cứu nghĩa vụ thuế” => “Tất cả nghĩa vụ thuế” để xem tất cả các khoản phải nộp (nếu có).

- Vào mục “Tra cứu thông báo” => “Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh”. Nếu phát sinh nợ thuế, người nộp thuế cần liên hệ cơ quan thuế để được hướng hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nếu không có dữ liệu liên quan, người nộp thuế có thể yên tâm hơn tại thời điểm tra cứu, nhưng theo cơ quan thuế vẫn nên kiểm tra định kỳ trước chuyến đi.

Cách 2: Tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Cục Thuế

- Người nộp thuế truy cập: https://www.gdt.gov.vn

- Chọn “Dịch vụ công” => “Công khai cưỡng chế nợ thuế” để tra cứu danh sách người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh hoặc sẽ tạm hoãn xuất cảnh.

Người nộp thuế nhập thông tin và mã xác nhận theo yêu cầu và bấm vào “Tìm kiếm”. Nếu hệ thống không tìm thấy kết quả phù hợp, nghĩa là tại thời điểm tra cứu, người nộp thuế không có thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai lưu ý, người nộp thuế cần cập nhật đúng thông tin đăng ký kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng hạn và thường xuyên kiểm tra thông báo điện tử trước mỗi chuyến đi.