Miễn học phí cho học sinh trường công lập cả nước

Đây là một trong những chính sách về giáo dục có tác động lớn nhất trong năm qua. Ngày 28/2/2025, sau khi xem xét khả năng cân đối ngân sách trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết phổ thông công lập trên cả nước, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Tiếp đó, ngày 26/6/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí, trong đó quy định miễn học phí với người học tại cơ sở giáo dục công lập; đồng thời hỗ trợ một phần học phí cho học sinh học chương trình giáo dục phổ thông ở trường dân lập, tư thục.

Chính sách này mang lại niềm vui cho hàng triệu gia đình và được đánh giá là hiện thực hóa mong mỏi nhiều năm của ngành giáo dục.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tới dự khai giảng năm học 2025-2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục. Ảnh: VGP

Tại lễ khai giảng năm học 2025-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một trong những định hướng lớn của ngành Giáo dục là đảm bảo cơ hội học tập bình đẳng cho mọi trẻ em; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng khó khăn; tăng đầu tư cho trường lớp, dinh dưỡng học đường, đội ngũ giáo viên và hạ tầng số.

Tổng Bí thư cho biết, việc miễn học phí từ mầm non tới hết phổ thông đã được triển khai trên toàn quốc; nhiều địa phương cũng hỗ trợ bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh học 2 buổi/ngày. Tổng Bí thư khẳng định giáo dục không chỉ truyền thụ tri thức mà còn nuôi dưỡng nhân cách, thể chất và tâm hồn, hình thành lớp người “giỏi giang, nhân ái, kiên cường”, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chọn bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc

Ngày 22/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo.

Trong các nhiệm vụ, giải pháp, Bộ Chính trị yêu cầu rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Ngày 26/12, Bộ GD-ĐT quyết định lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Theo Bộ GD-ĐT, bộ sách này đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn: Có đủ tất cả môn học ở cả 3 cấp học; chất lượng khoa học - sư phạm được khẳng định qua quá trình triển khai rộng rãi tại 34 tỉnh, thành; tính ổn định và khả năng cung ứng cao trên toàn quốc. Ngoài ra, việc sử dụng bộ sách đã quen thuộc cũng giúp hạn chế tối đa xáo trộn đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Bộ GD-ĐT cho biết, việc áp dụng một bộ SGK thống nhất sẽ góp phần bảo đảm cơ hội tiếp cận tri thức bình đẳng giữa các vùng miền; kiến thức được xây dựng xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 giúp giảm rủi ro đứt gãy khi học sinh chuyển trường - nhất là ở vùng khó khăn, gia đình lao động di cư. Bộ cũng đặt mục tiêu tiến tới miễn phí SGK vào năm 2030, giảm chi phí học tập thường xuyên cho học sinh và gia đình.

Bỏ bằng tốt nghiệp THCS; hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp THPT

Sáng 10/12, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Luật mới quy định hệ thống văn bằng quốc dân chỉ gồm: Bằng tốt nghiệp THPT, bằng trung học nghề, trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và văn bằng của các chương trình đào tạo chuyên sâu, đặc thù.

Như vậy, bằng tốt nghiệp THCS được bãi bỏ. Học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS và đủ điều kiện theo quy định sẽ được hiệu trưởng xác nhận trong học bạ. Với học sinh THPT, khi đáp ứng điều kiện tốt nghiệp sẽ được hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp.

Học sinh Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Hoàng Hà

Sắp xếp lại các trường từ mầm non đến đại học

Năm 2025 là cột mốc quan trọng khi ngành Giáo dục bắt đầu triển khai sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, hướng tới mạng lưới tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng đào tạo.

Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ trường lớp về quy mô học sinh, đội ngũ giáo viên – cán bộ quản lý và điều kiện cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới cơ sở giáo dục theo hướng hợp lý, tránh lãng phí nguồn lực.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh: Việc sắp xếp không phải “cắt giảm cơ học” mà nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm quyền học tập của học sinh và điều kiện làm việc của giáo viên. Điểm trường lẻ, quy mô nhỏ sẽ được xem xét sáp nhập; nơi quá tải phải tính phương án chia tách, xây dựng mới. Các địa phương cần hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 31/12.

Song song với bậc mầm non và phổ thông, Bộ GD-ĐT cũng chuẩn bị tái cấu trúc hệ thống đại học. Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, sẽ rà soát, sáp nhập hoặc giải thể những cơ sở chưa đạt chuẩn; gắn viện nghiên cứu với trường đại học; chuyển một số trường về địa phương quản lý. Khoảng 140 trường đại học công lập (không gồm khối công an, quân đội và ngoài công lập) sẽ nằm trong diện sắp xếp. Mục tiêu là giảm đầu mối, khắc phục sự manh mún, phân mảnh và tạo điều kiện để các trường phát triển bền vững.

Luật Nhà giáo được thông qua; giao quyền cho ngành Giáo dục trong tuyển dụng, sử dụng nhà giáo

Ngày 16/6, Quốc hội khóa 15 thông qua Luật Nhà giáo - văn bản đầu tiên quy định đầy đủ vị trí pháp lý, quyền, nghĩa vụ và chính sách dành cho đội ngũ nhà giáo.

Luật khẳng định lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang, bậc lương hành chính sự nghiệp, đồng thời quy định bổ sung các khoản phụ cấp đặc thù, trách nhiệm, ưu đãi, trợ cấp vùng khó khăn, giáo dục hòa nhập… nhằm nâng cao thu nhập cho giáo viên.

Lần đầu tiên, đạo đức nhà giáo được luật hóa, với quy tắc ứng xử trong quan hệ với học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh và xã hội; nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương, sự mẫu mực và liêm chính trong nghề nghiệp.

Luật cũng tăng quyền chủ động cho ngành giáo dục trong tuyển dụng và sử dụng nhà giáo; phân cấp cho người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập trong tuyển dụng, nhằm khắc phục tình trạng thừa - thiếu cục bộ và chủ động phát triển đội ngũ.

Ngoài ra, Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù (hiệu lực từ 1/1/2026) quy định Giám đốc Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn; Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện thẩm quyền tương tự trong phạm vi quản lý - tháo gỡ điểm nghẽn nhân sự nhiều năm qua.