GS.TS Lê Ngọc Thạch, giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), cho biết ông vừa đến ngân hàng rút khoản tiết kiệm 1 tỷ đồng để chuyển tặng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Số tiền này được dùng làm quỹ trao Giải thưởng Lê Văn Thới dành cho học sinh xuất sắc của trường.

Chia sẻ với PV VietNamNet, giáo sư Lê Ngọc Thạch cho hay, đầu tháng 12/2025, trong buổi làm việc với nhà trường, ông đã hứa sẽ trao tặng khoản tiền này nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (1927 - 2027). Tuy nhiên, ông quyết định trao sớm hơn một năm để nhà trường có đủ thời gian lập sổ tiết kiệm, tạo nguồn sinh lãi ổn định.

Giáo sư Lê Ngọc Thạch tặng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) số tiền 1 tỷ đồng để lập giải thưởng Lê Văn Thới. Ảnh: GS Lê Ngọc Thạch

Theo kế hoạch, tiền lãi sẽ được dùng để trao 3 giải thưởng hằng năm cho học sinh xuất sắc nhất các khối 10, 11 và 12. Lần trao thưởng đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2027. Ông nhẩm tính với mức lãi suất hiện nay khoảng 6%, mỗi giải thưởng có thể đạt khoảng 15 triệu đồng, tổng cộng 45 triệu đồng mỗi năm. Phần lãi còn lại sẽ được dùng để thưởng đột xuất cho học sinh của trường đạt giải quốc gia, quốc tế và nếu kinh phí không đủ, ông sẽ bổ sung thêm.

Cùng với việc tài trợ kinh phí, GS.TS Lê Ngọc Thạch đề xuất đặt tên giải thưởng là “Giải thưởng Lê Văn Thới dành cho học sinh xuất sắc nhất các cấp”, nhằm tri ân GS.TS Lê Văn Thới - cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, theo học tại trường trong giai đoạn 1930-1937.

Giáo sư Lê Ngọc Thạch và cô Phạm Thị Bé Hiền làm thủ tục chuyển và nhận 1 tỷ đồng để lập quỹ giải thưởng: Ảnh: GS Lê Ngọc Thạch

Giải thưởng sẽ kèm theo kỷ niệm chương, mặt trước in hình GS.TS Lê Văn Thới, mặt sau ghi tên học sinh, cấp học và niên khóa đạt giải.

Cô Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, xác nhận nhà trường nhận 1 tỷ đồng từ giáo sư Lê Ngọc Thạch để lập quỹ giải thưởng Lê Văn Thới với những cam kết giữa hai bên. Giải thưởng sẽ được trao đầu tiên vào năm 2027.

GS.TS Lê Ngọc Thạch là cựu học sinh của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (trước năm 1975 trường mang tên Pétrus Trương Vĩnh Ký). Ông theo học giai đoạn 1960-1967. Gia đình ông có nhiều thế hệ gắn bó với ngôi trường này, trong đó có cha ông là ông Lê Văn Trị (học giai đoạn 1924-1931), anh trai là ông Lê Ngọc Tô (1957-1960) và con trai thứ hai là Lê Ngọc Thiện (2000-2001).

Không chỉ gắn bó với mái trường cũ, GS.TS Lê Ngọc Thạch còn âm thầm ủng hộ nhiều hoạt động khuyến học và từ thiện. Năm ngoái, ông đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt - số tiền được ông tích cóp từ tiền lương, giảng dạy và viết sách.

Trước đó ông đã quyên góp tổng cộng 2 tỷ đồng cho Giải thưởng Lê Văn Thới; ủng hộ 1 tỷ đồng cho Giải thưởng Hóa học xanh Lê Văn Thới của Hội Hóa học TPHCM. Ngoài ra, ông còn đóng góp cho nhiều hoạt động xã hội, cứu trợ, hỗ trợ sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.