Sau khi bãi bỏ kiểm tra nghiệm thu PCCC, để hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện đúng quy định, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã xây dựng, phổ biến tài liệu hướng dẫn nghiệm thu cụ thể, kèm biểu mẫu.

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) đã cung cấp những thông tin về thủ tục PCCC sau khi cơ quan chức năng bỏ kiểm tra nghiệm thu PCCC.

Cụ thể, trong báo cáo giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ đã định hướng sửa đổi quy định theo hướng tăng mức phạt tiền, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc hơn đối với vi phạm về PCCC.

Các biện pháp được đề cập gồm: buộc dừng thi công, dừng khai thác công trình để khắc phục nguy cơ mất an toàn; buộc thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản; buộc thi công, nghiệm thu đúng thiết kế đã được thẩm định.

Trường hợp không chấp hành, cơ quan chức năng có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế như yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình, cơ sở vi phạm.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn công tác PCCC tại công trình. Ảnh: C07

Cùng với đó, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật PCCC và CNCH đã bổ sung nội dung kết hợp kiểm tra định kỳ về PCCC với kiểm tra việc chấp hành các quy định về thẩm định thiết kế và nghiệm thu của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình.

Đối với các hành vi như làm giả hồ sơ thẩm định, nghiệm thu; không tổ chức nghiệm thu hoặc nghiệm thu không đúng thiết kế đã được thẩm định, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025, Nghị định số 347/2026/NĐ-CP ngày 8/9/2026 hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Bỏ kiểm tra nghiệm thu PCCC, chuyển mạnh sang hậu kiểm

Những định hướng siết chặt hậu kiểm được đưa ra trong bối cảnh từ ngày 1/7/2026, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC của cơ quan Công an đã chính thức được bãi bỏ theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ.

Theo quy định trước đây, sau khi hoàn thành thi công và tổ chức nghiệm thu theo quy định, chủ đầu tư phải gửi hồ sơ đề nghị cơ quan Công an kiểm tra, ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu PCCC.

Việc bãi bỏ thủ tục này giúp doanh nghiệp giảm khối lượng công việc hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí lập, hoàn thiện hồ sơ phục vụ kiểm tra. Chủ đầu tư cũng chủ động hơn trong việc tổ chức nghiệm thu, điều hành tiến độ và đưa công trình vào khai thác.

Ảnh: Đình Hiếu

Đối với các dự án quy mô lớn, có nhiều hạng mục kỹ thuật, việc chủ động tổ chức nghiệm thu theo từng hạng mục hoặc giai đoạn còn giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong điều hành, phối hợp và kiểm soát chất lượng xây dựng.

Tuy nhiên, việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra của cơ quan Công an không đồng nghĩa với việc chủ đầu tư được miễn trách nhiệm nghiệm thu về PCCC. Chủ đầu tư vẫn phải tổ chức nghiệm thu, bảo đảm công trình đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn PCCC trước khi đưa vào sử dụng.

Công an hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu PCCC

Để hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu PCCC, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cùng Công an 34 địa phương đã sao gửi bộ tài liệu hướng dẫn. Tài liệu được xây dựng theo hướng cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, kèm theo các biểu mẫu để chủ đầu tư tham khảo, áp dụng.

Bộ tài liệu cũng được công khai trên website của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và phổ biến trên các phương tiện truyền thông.

Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm không làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư. Ngược lại, trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC được đặt trực tiếp lên chủ đầu tư, từ khâu thiết kế, thi công, giám sát đến nghiệm thu và vận hành công trình.

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khẳng định, an toàn phải được bảo đảm xuyên suốt từ thiết kế, thi công, giám sát đến nghiệm thu và vận hành. Bãi bỏ thủ tục hành chính kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC của cơ quan Công an thể hiện sự tin tưởng của Nhà nước đối với tinh thần thượng tôn pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời tạo ra một cơ chế quản lý minh bạch, giảm thiểu các tiếp xúc hành chính không cần thiết.

"Thước đo của cải cách này là thủ tục gọn hơn, trách nhiệm rõ hơn và an toàn được bảo đảm bằng sự tuân thủ thực chất. Khi doanh nghiệp coi an toàn PCCC là trách nhiệm của chính mình chứ không phó mặc cho cơ quan quản lý, văn hóa an toàn PCCC tự giác, chuyên nghiệp sẽ được hình thành, môi trường đầu tư kinh doanh sẽ trở nên văn minh và phát triển bền vững hơn", đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH nhấn mạnh.