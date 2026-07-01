Từ hôm nay (1/7), Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh chính thức có hiệu lực thi hành.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Nghị quyết bãi bỏ 3 thủ tục, gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; nghiệm thu về PCCC (đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu); phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Như vậy, sau khi cắt giảm, hiện chỉ còn 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Thời gian qua, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham mưu cắt giảm hơn 91,6% thủ tục hành chính về PCCC.

Tham mưu cắt giảm hơn 91,6 % thủ tục hành chính về PCCC

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), cho biết thời gian qua đơn vị đã tham mưu cắt giảm hơn 91,6% thủ tục hành chính PCCC.

Hiện người dân có thể nộp hồ sơ qua dịch vụ công rất thuận tiện, không phụ thuộc vào thời gian và địa giới hành chính. Qua đó, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp cũng giảm đáng kể.

"Việc đơn giản hóa thành phần hồ sơ và tăng tính tự chủ còn góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp", Phó Cục trưởng cho biết.

Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác phòng cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Nói về việc bãi bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp cho biết một công trình hoặc phương tiện giao thông thuộc diện quản lý về PCCC trước đây phải trải qua hai thủ tục hành chính nối tiếp. Đó là thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu PCCC trước khi chính thức được đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, trong thực tiễn, bản chất của cả hai thủ tục này đều hướng tới cùng một mục đích là xem xét, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật cũng như việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng và thiết kế.

Do đó, không cần thiết phải duy trì song song hai thủ tục này. Nếu cơ quan chức năng thực hiện tốt khâu thẩm định thiết kế và giao trách nhiệm thực thi cho chủ đầu tư thì mục tiêu quản lý nhà nước vẫn hoàn toàn được bảo đảm.

Sau khi cắt giảm, công trình và phương tiện giao thông chỉ phải thực hiện một thủ tục hành chính trước khi đưa vào vận hành là thẩm định thiết kế về PCCC hoặc thẩm duyệt thiết kế về PCCC (nếu có điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công).

Sau khi tự tổ chức thi công và nghiệm thu, chủ đầu tư được quyền đưa công trình vào khai thác.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình hoặc chủ phương tiện giao thông có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi công, giám sát thi công và nghiệm thu theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

"Điều này buộc các chủ đầu tư phải nâng cao ý thức tự giác, không còn tư tưởng trông chờ hoặc phó mặc sự an toàn cho cơ quan công an kiểm tra hộ", Đại tá Nguyễn Thanh Điệp nhấn mạnh.

Bộ Công an đang tham mưu để sửa đổi Nghị định 106/2025

Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, hiện nay, Bộ Công an đang tham mưu để sửa đổi Nghị định số 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Cơ quan soạn thảo dự kiến sẽ bổ sung thêm một số hành vi vi phạm, chế tài xử lý, nhất là các hành vi thi công sai so với thiết kế ảnh hưởng nghiêm trọng đến các yêu cầu về PCCC; chủ đầu tư không tổ chức nghiệm thu trước khi đưa công trình vào hoạt động…

Cơ quan soạn thảo dự kiến sẽ bổ sung thêm một số hành vi vi phạm, chế tài xử lý. Ảnh: Đình Hiếu

Đối với các chủ đầu tư cố tình chây ì, không chấp hành quy định sẽ kiến nghị của cơ quan quản lý, chuyển cơ quan điều tra xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự khi có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao.