Đến nay, ban chuyên án thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP HCM đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của những người mang danh “hiệp sĩ” nổi tiếng trên mạng xã hội, như Nguyễn Thanh Hải và Huỳnh Cao Cường, trong các vụ chuộc, cứu nạn nhân từ Campuchia về Việt Nam.

Sự thật “giải cứu người miễn phí” của “hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải

Công an TPHCM đã xác định, Nguyễn Thanh Hải với sự giúp sức của một số người đã trục lợi dựa trên hoạt động chuộc, cứu các nạn nhân bị lừa sang Campuchia.

Cụ thể, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng. Trong đó, Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Nguyễn Thanh Hải được biết đến là một trong những người đầu tiên xây dựng mô hình “hiệp sĩ đường phố” ở Bình Dương cũ (nay là TPHCM), sau đó lan rộng ở nhiều tỉnh, thành khác.

Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan CSĐT. Ảnh: CACC

Từ hoạt động của đội nhóm do ông Hải tự thành lập nên, năm 2013, tỉnh Bình Dương ra quy chế thành lập CLB Phòng chống tội phạm trên 91 xã, phường toàn tỉnh. Ông Hải là Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu 1 cũ) và từ đó đến nay từng được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Tháng 9/2019, Nguyễn Thanh Hải có đơn xin nghỉ tại CLB, với lý do quy chế hoạt động của đội không phù hợp.

Từ đó, ông Hải cùng một số người khác, trong đó có những YouTuber thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với các hoạt động như: chuộc người ở Campuchia, tìm kiếm người mất liên lạc với gia đình… thậm chí là giải quyết các tranh chấp tình – tiền.

Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người”, nổi tiếng trên mạng xã hội với phát ngôn “giải cứu miễn phí, không nhận tiền”. Thực tế, khi người thân nạn nhân đến nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về.

Các đối tượng giúp sức tích cực cho Nguyễn Thanh Hải bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Nhóm của Hải tổ chức tiếp nhận người dân có nhu cầu “giải cứu” tại địa điểm cố định, phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung, chỉnh sửa clip để đăng tải lên mạng xã hội nhằm tạo uy tín và thu hút thêm “khách hàng”, là người có người thân bị lừa sang Campuchia tìm đến.

Hoạt động cứu, chuộc người của Nguyễn Thanh Hải còn có sự giúp sức tích cực của chủ tài khoản YouTube "Công Trần TV", cũng bị khởi tố trong vụ án.

Sau khi xác định được người cần “giải cứu” đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Hải móc nối với các đầu mối tại đây để đưa người ra khỏi khu giam giữ. Hải và đồng phạm nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian, chiếm đoạt phần chênh lệch.

Sau khi nhận tiền, nhóm Nguyễn Thanh Hải tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh, không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp.

Chiêu trò từ các clip giải cứu nghẹt thở trên mạng Huỳnh Cao Cường

Huỳnh Cao Cường cũng xây dựng hình ảnh hiệp sĩ cứu người trên mạng xã hội thông qua tài khoản TikTok và Facebook mang tên “Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số”.

Cường được biết đến nhiều qua những clip giải cứu nghẹt thở các nạn nhân trót bị dụ dỗ sang các khu lừa đảo ở Campuchia. Trong các clip này, Cường tuyên bố chỉ cần có thông tin nạn nhân, dù ở bất kỳ khu vực nào trên đất Campuchia, đều có thể lấy người ra được.

Trên mạng xã hội, Cường hay nói đạo lý, tỏ ra là một đại ca giang hồ hoàn lương để giúp đời và khoe khoang hình ảnh đi lại tại khu vực biên giới, đặc biệt là các khu vực nóng ở Campuchia đang giữ những người Việt trót bị lừa sang đây.

Tuy nhiên, cơ quan công an vạch trần, các clip giải cứu nghẹt thở của Cường thực chất là dàn dựng nhằm lấy lòng tin từ những gia đình đang có người thân bị kẹt tại các "sào huyệt" lừa đảo, là chiêu thức để kiếm tiền của đối tượng này.

Đối tượng Huỳnh Cao Cường khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo đó, khi người nhà nạn nhân liên hệ, Cường yêu cầu cung cấp định vị, hình ảnh và giấy tờ cá nhân của nạn nhân, sau đó móc nối với các đối tượng tại Campuchia. Theo tài liệu điều tra, nếu phía Campuchia ra giá chuộc từ 185-240 triệu đồng, Cường lập tức báo với gia đình nạn nhân mức giá từ 280-400 triệu đồng. Số tiền chênh lệch này Cường đút túi cá nhân.

Không dừng lại ở việc môi giới, Cường còn là người điều hành hoạt động vận chuyển người qua biên giới. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Cường chỉ đạo các đàn em thuê xe ô tô lên khu vực biên giới Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để đón người theo các đường mòn, lối mở…

Sau khi vượt biên trái phép thành công, các nạn nhân được đưa về tập kết tại "đại bản doanh" của Cường là Quán ăn Cường 79 (TPHCM). Tại đây, Cường chỉ bàn giao người khi người nhà đã đủ tiền.

Các đối tượng trong nhóm của Huỳnh Cao Cường. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Huỳnh Cao Cường khai nhận từ năm 2023 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ “giải cứu” với phương thức tương tự, thu lợi bất chính số tiền cực lớn.

Hiện ban chuyên án của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.