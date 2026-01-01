Hôm nay (ngày 1/1) Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây “Cưỡng đoạt tài sản; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; Mua bán người và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng về 5 tội danh khác nhau. Lực lượng chức năng cũng đã phối hợp giải cứu thành công 38 nạn nhân từ Campuchia đưa về Việt Nam an toàn.

Nguyễn Thanh Hải - vỏ bọc “hiệp sĩ cứu người” và chiêu trò cưỡng đoạt

Theo điều tra, đây là chuyên án lớn được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM nhằm chuyển hóa các địa bàn phức tạp tại bến xe và phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Đáng chú ý trong đường dây này là nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Hải (biệt danh Hải "hiệp sĩ") cầm đầu. Hải xây dựng hình ảnh một người hùng chuyên cứu người qua các tài khoản mạng xã hội có lượng theo dõi lớn.

Trên các nền tảng này, Hải thường xuyên đăng tải video giải cứu nạn nhân với cam kết "miễn phí, không nhận tiền".

Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua phải): Lê Văn Thành, Huỳnh Cao Cường và Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, thực tế đằng sau là một kịch bản tống tiền tinh vi. Khi thân nhân nạn nhân tìm đến, Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về. Nhóm này dàn dựng các clip phỏng vấn, chỉnh sửa cho kịch tính để tạo uy tín ảo.

Sau khi xác định được nạn nhân tại Campuchia, Hải móc nối với các đầu mối tại đây để "chuộc" người. Đáng nói, các đối tượng đã nâng khống số tiền chuộc lên gấp nhiều lần, yêu cầu gia đình chuyển tiền trước qua tài khoản trung gian để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm của Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng. Riêng cá nhân Hải hưởng lợi bất chính hơn 2,2 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: CACC

Ban chuyên án cũng lật tẩy bộ mặt thật của Huỳnh Cao Cường (chủ tài khoản TikTok, Facebook “Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số”).

Nhóm của Huỳnh Cao Cường đã bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Cùng thủ đoạn tương tự Thanh Hải, Cường thường báo giá chuộc cho các gia đình từ 280-400 triệu đồng, trong khi thực tế phía Campuchia yêu cầu từ 185-240 triệu đồng. Các nạn nhân sau khi được đưa về Việt Nam qua đường tiểu ngạch sẽ bị giữ tại "đại bản doanh" của Cường tại TPHCM cho đến khi người nhà nộp đủ tiền.

Đường dây đưa 1.700 người xuất nhập cảnh trái phép

Công an TPHCM còn làm rõ đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép do Lê Văn Thành cầm đầu. Thành lập các nhóm kín trên mạng xã hội, thu hút nhiều tài xế ô tô tham gia để vận chuyển người từ TPHCM lên biên giới Tây Ninh.

Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm này thay đổi nhóm chat hàng tháng và thu phí thành viên. Sau khi tập kết tại biên giới, các đối tượng dùng xe ôm đưa người qua đường mòn, lối mở sang Campuchia bán cho các tổ chức lừa đảo.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Chỉ tính từ tháng 10/2024 đến nay, đường dây này đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh và 800 người nhập cảnh trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã phối hợp với Cục CSHS, Bộ Công an và Công an Hoàng gia Campuchia đột kích khu O’Smach (tỉnh Oddar Meanchey), giải cứu thêm nhiều công dân Việt Nam đang bị cưỡng bức lao động, thu giữ nhiều máy tính và điện thoại phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây.