Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người trong một gia đình cùng 2 đồng phạm về hành vi “Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu”.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu”. Trong đó có 4 người cùng một gia đình và 2 đồng phạm liên quan.

4 người trong một gia đình bị khởi tố gồm Trần Công Đức (65 tuổi), Đinh Thị Thu Hồng (60 tuổi, vợ ông Đức), Trần Thị Kiều Trinh (38 tuổi, con gái ông Đức) và Phạm Thị Na (36 tuổi, con dâu ông Đức), cùng trú tại xã Krông Pắk (Đắk Lắk).

2 đồng phạm bị khởi tố gồm Đinh Ngọc Cường (32 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Cẩm Huyên (20 tuổi, trú tại TPHCM).

Một số bị can nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: SĐ

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11h50 ngày 18/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra đột xuất các cửa hàng và kho hàng của gia đình ông Đức tại xã Krông Pắk.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 876 cây thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại (tương đương 8.760 bao).

Một số tang vật vụ án. Ảnh: SĐ

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thu mua số thuốc lá lậu này từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó tập kết về kho cất giấu để bán lại kiếm lời.

Đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra xác định Đinh Ngọc Cường và Nguyễn Thị Cẩm Huyên đã nhiều lần cung cấp, bán số thuốc lá ngoại nhập lậu nêu trên cho gia đình ông Đức.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.