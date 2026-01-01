Chính phủ vừa ban hành Nghị định 371/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Nghị định mới nêu rõ thuốc lá điện tử là sản phẩm bao gồm thiết bị điện tử, bộ phận chứa dung dịch thuốc lá điện tử và dung dịch thuốc lá điện tử.

Thuốc lá nung nóng là sản phẩm bao gồm thiết bị điện tử và thuốc lá đặc chế, thuộc một trong các trường hợp. Cụ thể, thiết bị điện tử làm nóng trực tiếp thuốc lá đặc chế có hình dạng điếu thuốc lá; thiết bị điện tử có buồng chứa để nung nóng thuốc lá đặc chế trong buồng chứa đó.

Ngoài ra, thuốc lá nung nóng còn có thiết bị điện tử có buồng chứa dung dịch thuốc lá điện tử và thuốc lá đặc chế. Thiết bị hoạt động theo cơ chế hóa hơi dung dịch thuốc lá điện tử trước và sau đó làm nóng gián tiếp thuốc lá đặc chế.

Thiết bị điện tử bao gồm thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá điện tử, thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá nung nóng hoặc các thiết bị điện hóa hơi cá nhân tương tự.

Thuốc lá đặc chế là thuốc lá hoặc nguyên liệu chứa nicotine khác được sản xuất để chuyên sử dụng cho thiết bị thuốc lá nung nóng có hình dạng điếu thuốc lá hoặc các hình dạng khác".

Nghị định mới cũng bổ sung xử phạt hành vi sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Cụ thể, hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng và buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình.

Mức phạt tiền trên là mức phạt tiền đối với cá nhân. Với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Tại Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/3 tới đây, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được bổ sung vào danh mục các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Quốc hội giao Chính phủ quy định xử lý đối với dự án đầu tư sản xuất thiết bị điện tử cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam chỉ để xuất khẩu đã được đăng ký hoặc chấp thuận, cho phép bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trước ngày 1/1/2025.

Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là sản phẩm thế hệ mới, hoạt động bằng cách làm nóng dung dịch chứa nicotine hoặc các hương liệu hòa tan trong propylene glycol hoặc glycerine.

Theo Bộ Y tế, dù không chứa nguyên liệu thuốc lá truyền thống, chúng vẫn gây nghiện do hàm lượng nicotine cao, gây ra nhiều bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, tim mạch, hô hấp, tổn thương phổi cấp và ảnh hưởng sức khỏe tâm thần.