XEM CLIP:

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quốc Uy (SN 1997) cùng 6 nhân viên về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây phân phối thuốc lá điện tử quy mô lớn, cung cấp sỉ, lẻ cho các cơ sở ở TPHCM và các tỉnh lân cận. Đường dây này hoạt động tinh vi, núp bóng hình thức hộ kinh doanh và sử dụng đội ngũ shipper vận chuyển liên tục để né tránh lực lượng chức năng.

Khi các đối tượng vừa nhập lô hàng lớn, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào kiểm tra một cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh (phường Cầu Ông Lãnh).

Tại đây, cảnh sát phát hiện thủ đoạn ngụy trang hết sức tinh vi. Đối tượng Nguyễn Ngọc Quốc Uy đã thiết kế một phòng bí mật phía sau cửa hàng để chứa thuốc lá điện tử, che đậy lối vào bằng các kệ đựng nước uống. Mọi giao dịch nhập hàng đều được diễn ra ban đêm. Uy giao hàng qua ô cửa nhỏ cho shipper và tuyệt đối không giao dịch trực tiếp với khách mua tại cửa hàng.

Công an thu giữ lượng lớn tang vật thuốc lá điện tử. Ảnh: CA

Tại hiện trường và các kho liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 28.657 sản phẩm gồm máy hút thuốc lá điện tử, tinh dầu, linh kiện và nicotine đóng trong 140 thùng carton. Cơ quan chức năng ước tính tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 4,8 tỷ đồng.

Theo dữ liệu trích xuất từ các nền tảng bán hàng trực tuyến, từ tháng 1/2025 đến nay, cửa hàng này đã thực hiện hơn 7.100 đơn hàng, thu về trên 4 tỷ đồng, trong đó có hơn 3,1 tỷ đồng tiền bán thuốc lá điện tử.

Các đối tượng chào bán nhiều mẫu thuốc lá điện tử. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận dù biết thuốc lá điện tử chứa chất nicotine gây nghiện, gây hại sức khỏe và bị pháp luật nghiêm cấm kinh doanh nhưng vẫn cố tình mua bán vì lợi nhuận "khủng".

Hiện tại, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, truy xét toàn bộ các đầu mối cung cấp và nền tảng hỗ trợ tiêu thụ thuốc lá điện tử để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.