Theo người dân chứng kiến sự việc, ban đầu mọi người tưởng thi thể là ma nơ canh nên tiến lại kiểm tra. Khi đến gần, phát hiện đây là thi thể một người đàn ông, họ lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức trục vớt thi thể đưa lên bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Giảng Võ xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân.