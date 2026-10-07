Táo bạo bỏ phố về rừng tích tụ đất làm nông nghiệp sinh thái - hữu cơ, với triết lý "thuận thiên" cùng tư duy thị trường sắc bén, chị Vì Thị Thu Hà không chỉ thu 6 tỷ đồng mỗi năm từ những luống rau mà còn tạo sinh kế cho nhiều phụ nữ vùng biên.

Ở miền núi, sinh kế mới không nhất thiết phải bắt đầu từ những thứ thật mới mà có thể bắt đầu chính từ những gì đã có: một mảnh đất, một cánh rừng, một giống cây bản địa, một món ăn, một tri thức truyền đời… Điều cốt lõi là khơi dậy và trả lại giá trị cho chính mảnh đất, cánh rừng, giống cây bản địa, tri thức dân gian và bản sắc văn hóa của đồng bào. Từ đó, giúp người Thái, người Mông, người Mường… không chỉ thoát nghèo mà vươn lên "làm chủ cuộc chơi" nông nghiệp sinh thái - hữu cơ ngay trên mảnh đất quê hương mình, tạo sức sống mới mà không đánh mất gốc rễ nguồn cội. Tuyến bài “Sức sống bản địa và hệ sinh kế sinh thái - hữu cơ trên đỉnh Sơn La: Khi đất lành nuôi người miền núi” sẽ cho thấy rõ điều này. Bài 1: Người phụ nữ Mường 'đánh thức' lúa tẻ râu, mở sinh kế mới giữa 'bản 4 không' Bài 2: 'Vắc-xin' củ riềng của người Mông và vườn sinh thái giữa rừng của cựu trưởng bản

Từ bỏ mức lương 22 triệu để theo đuổi hành trình gieo triết lý 'thuận thiên' trên cao nguyên Mộc Châu

Nằm giữa cao nguyên Mộc Châu, trang trại Thuận Thiên Farm (ở tổ dân phố Chiềng Đi, phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La) thơm nức mùi hương của rau gia vị.

Người đứng đầu mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái - hữu cơ này là chị Vì Thị Thu Hà - một người phụ nữ dân tộc Thái đầy bản lĩnh.

Chị Vì Thị Thu Hà, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ và kết nối cung cầu Mộc Châu bên những luống rau gia vị còn lại sau đợt thu hoạch mới đây trong trang trại Thuận Thiên Farm. Ảnh: Bình Minh

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính - kế toán, chị Hà đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng của một doanh nghiệp nông nghiệp, thu nhập ổn định 22 triệu đồng mỗi tháng.

Thế nhưng, chính những năm tháng làm việc trong ngành nông nghiệp hàng hóa lại đẩy chị vào một cuộc khủng hoảng nội tâm sâu sắc. Hàng ngày chứng kiến cảnh hàng trăm thùng thuốc trừ cỏ độc hại xả thẳng xuống đất đồi và nguồn nước, chị cảm thấy "không phục" trước phương thức sản xuất ấy. Áp lực công việc cùng sự trăn trở triền miên khiến chị mắc bệnh tiền đình nặng và thị lực suy giảm nghiêm trọng.

Năm 2018, chị Hà quyết định xin nghỉ việc. Chị cùng chồng là anh Phan Quốc Chưởng thu vén toàn bộ vốn liếng tích lũy, về cao nguyên Mộc Châu tích tụ đất, gây dựng trang trại. Từ một mảnh đất nhỏ ban đầu, qua nhiều năm miệt mài gom góp, trang trại đã mở rộng lên hơn 1 ha.

Nhận thấy "đất đai cũng có giới hạn chịu đựng", chị quyết định loại bỏ hoàn toàn phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật độc hại, kiên trì thực hiện quy trình canh tác "luân canh cho đất nghỉ". Mỗi khoảnh đất sau một mùa vụ thâm canh sẽ được nghỉ ngơi để phục hồi hệ vi sinh vật tự nhiên và nuôi dưỡng giun đất.

Trang trại của chị Hà hoàn toàn không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật độc hại trong quá trình canh tác. Ảnh: Bình Minh

Đặc biệt, chị kế thừa sâu sắc kinh nghiệm truyền đời từ ông bà tổ tiên: mùa nào thức ấy, lắng nghe nhịp điệu thời tiết để gieo trồng thuận theo tự nhiên.

Trải lòng về bước ngoặt đời mình, chị Vì Thị Thu Hà xúc động chia sẻ: "Nhiều người bảo tôi điên khi bỏ công việc kế toán trưởng lương 22 triệu đồng mỗi tháng để ra đồng lội bùn. Nhưng nhìn cảnh hàng ngàn lít thuốc trừ cỏ xả xuống đất và nguồn nước mỗi năm, lòng tôi không yên. Đất đai cũng như con người, có giới hạn chịu đựng của nó. Tôi chọn học cách 'cúi đầu' trước tự nhiên, lắng nghe tín hiệu của đất trời mà tổ tiên người Thái đã đúc kết hàng trăm năm qua. Mình lấy từ đất cái gì thì phải trả lại cho đất thứ đó, chứ không thể vắt kiệt để lấy lợi ích ngắn hạn".

Gieo sinh kế bền vững cho chị em phụ nữ vùng giáp biên

Không chỉ dừng lại ở việc gây dựng một trang trại xanh cho gia đình, chị Vì Thị Thu Hà còn đau đáu trăn trở với bài toán sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở vùng giáp biên.

Hơn 80% lao động làm việc thường xuyên và liên kết tại Thuận Thiên Farm là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Bình Minh

Hiện nay, hơn 80% lao động làm việc thường xuyên và liên kết tại Thuận Thiên Farm là người dân tộc thiểu số. Bằng sự kiên nhẫn và thấu hiểu, chị Hà đã hướng dẫn tỉ mỉ từng quy trình canh tác hữu cơ cho bà con. Khi đã hiểu rõ ý nghĩa của nông nghiệp tử tế và có sự cam kết, họ tuân thủ nghiêm ngặt về giờ giấc làm việc, không sử dụng hóa chất độc hại và có tính tự giác rất cao trong công việc.

Chị Vàng Thị Xa (sinh năm 1990, người Mông ở bản Can Tỷ) phấn khởi kể về sự đổi thay của gia đình khi có công việc thường xuyên tại Thuận Thiên Farm. Ảnh: Bình Minh

Gắn bó 4 năm với công việc tại Thuận Thiên Farm, chị Vàng Thị Xa (sinh năm 1990, người Mông ở bản Can Tỷ) phấn khởi kể về sự đổi thay của gia đình: "Trước đây ở bản Can Tỷ không có việc làm, chị em phụ nữ cứ nghĩ phải bỏ con nhỏ ở nhà để xuống tận Bắc Ninh làm công nhân nhà máy. Từ ngày ra làm cho chị Hà ở Thuận Thiên Farm, mỗi ngày tôi có thu nhập ổn định khoảng 200.000 đồng. Công việc nhổ cỏ, thu hái rau gia vị không quá nặng nhọc. Hàng ngày tôi vẫn về cơm nước, chăm sóc hai con nhỏ, không còn phải đi làm thuê ở xa nữa".

Quan điểm của nữ giám đốc Vì Thị Thu Hà là không chỉ dừng lại ở việc trả lương làm thuê, mà thông qua quá trình lao động, chị muốn truyền đạt kỹ thuật để chị em phụ nữ dân tộc thiểu số "thấm" dần tư duy nông nghiệp sinh thái - hữu cơ, từ đó tự tin đứng ra làm chủ các mô hình sản xuất ngay trên mảnh đất của gia đình mình.

Chị Nguyễn Thị Trang, Thư ký quốc gia Mạng lưới Nông nghiệp sinh thái Đông Nam Á (ALiSEA) tại Việt Nam: "Mô hình Thuận Thiên Farm tại Mộc Châu là một minh chứng sinh động khi vừa phục hồi hệ sinh thái đất, vừa tạo ra sự công bằng xã hội, trao quyền và năng lực làm chủ sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa". Ảnh: Bình Minh

Thuận Thiên Farm là một trong những hợp tác xã được nhận hỗ trợ của Mạng lưới nông nghiệp sinh thái Đông Nam Á - ALiSEA (điều phối bởi GRET - tổ chức phi chính phủ quốc tế của Pháp; đơn vị triển khai tại Việt Nam là Hội Khoa học và phát triển nông thôn Việt Nam).



Quan sát và đồng hành cùng nhiều mô hình phát triển sinh kế tại Việt Nam, chị Nguyễn Thị Trang, Thư ký quốc gia Mạng lưới Nông nghiệp sinh thái Đông Nam Á (ALiSEA) tại Việt Nam, nhận định: "Theo định nghĩa của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), nông nghiệp sinh thái không chỉ là kỹ thuật trồng trọt mà là một phương pháp tiếp cận toàn diện, tối ưu hóa mối tương tác giữa cây trồng, con người và môi trường, hướng tới hệ thống lương thực bình đẳng, bền vững. Mô hình Thuận Thiên Farm tại Mộc Châu là một minh chứng sinh động khi vừa phục hồi hệ sinh thái đất, vừa tạo ra sự công bằng xã hội, trao quyền và năng lực làm chủ sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa".

Đưa nông sản miền núi vào trường học ở Thủ đô: Khi người nông dân 'làm chủ cuộc chơi'

Sự khác biệt của Thuận Thiên Farm so với nhiều hợp tác xã nông nghiệp khác chính là tư duy thị trường sắc bén. Thay vì chạy theo số đông trồng các loại rau phổ thông như bắp cải, su su… dễ rơi vào cảnh "được mùa mất giá", chị Hà chọn phân khúc ngách: chuyên canh các loại rau gia vị bản địa có giá trị kinh tế cao (húng, tía tô, kinh giới, mùi...) và rau củ canh tác thuận mùa.

Thay vì chạy theo số đông trồng các loại rau phổ thông như bắp cải, su su… dễ rơi vào cảnh "được mùa mất giá", chị Hà chọn chuyên canh các loại rau gia vị bản địa có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Bình Minh

Năm 2023, sau 2 năm trải qua các bước kiểm định gắt gao về mẫu đất, mẫu nước và sản phẩm, Thuận Thiên Farm chính thức được cấp Giấy chứng nhận hữu cơ quốc gia. Với tấm "hộ chiếu" uy tín này, chị Hà chủ động tiếp cận và ký hợp đồng cung ứng rau cho hơn 110 bếp ăn trường học tại Hà Nội cùng một số chuỗi siêu thị lớn. Tổng doanh thu của hợp tác xã đạt khoảng 6 tỷ đồng mỗi năm.

Dưới góc độ chuyên môn khoa học, Tiến sĩ nông học Phạm Thị Thu Hương (Viện Cây lương thực và thực phẩm) phân tích: "Mộc Châu sở hữu lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ mùa hè có thể thấp hơn đồng bằng đến 5 độ C. Mô hình của Thuận Thiên Farm rất thông minh khi biết tận dụng đặc thù sinh thái này để canh tác các giống rau củ, rau gia vị ngách. Việc chị Hà kiên trì luân canh, nuôi dưỡng tầng đất để đạt mật độ giun đất trung bình 15 con/m² chính là thước đo khoa học chính xác nhất cho một vùng đất khỏe mạnh và canh tác sinh thái thực chất".

Nhờ nắm chắc quy trình sản xuất và hiểu rõ nhu cầu đối tác, chị Hà tự tin khẳng định thế "làm chủ cuộc chơi" của người nông dân sinh thái - hữu cơ. Chị chốt mức giá cố định quanh năm với các đơn vị thu mua; chỉ điều chỉnh khi biên độ giá thị trường biến động vượt quá 30%. Mỗi năm hai lần, chị trực tiếp xuống Hà Nội gặp gỡ khách hàng để lắng nghe phản hồi, từ đó điều phối lại lịch gieo trồng cho bà con.

"Khi mình nắm vững kỹ thuật, sản xuất đúng mùa thuận vụ và có chứng nhận hữu cơ minh bạch, người nông dân hoàn toàn có thể 'làm chủ cuộc chơi' chứ không bị thương lái ép giá. Việc hơn 110 bếp ăn trường học tại Hà Nội tin tưởng lựa chọn rau Thuận Thiên Farm là niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi, bởi con em Thủ đô được ăn những ngọn rau sạch nhất, còn bà con Mộc Châu có đầu ra nông sản bền vững quanh năm", chị Hà chia sẻ.

Có thể thấy, sự thành công của Thuận Thiên Farm là minh chứng điển hình cho hướng đi nâng cao giá trị nông sản, giúp nông dân miền núi vươn lên làm giàu bền vững.

Quyết định rời bỏ mức lương 22 triệu đồng nơi phố thị năm nào của chị Vì Thị Thu Hà không chỉ đổi đời cho chính gia đình chị, mà còn gieo mầm cho một nền nông nghiệp sinh thái tử tế, chứng minh sức sống mãnh liệt của tri thức bản địa trên vùng cao Sơn La.

Các mô hình nông nghiệp sinh thái - hữu cơ như Agritage Vân Hồ, Hợp tác xã Nông nghiệp A Cao, Thuận Thiên Farm đang là “điểm sáng” trên hành trình hiện thực hóa Kế hoạch về chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030 (Kế hoạch số 161 được UBND tỉnh ban hành tháng 7/2025). Theo số liệu mới đây do bà Phạm Thị Lan, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La thông tin, diện tích được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương trên địa bàn tỉnh đạt 38.213 ha, chiếm 11,9% diện tích gieo trồng (kế hoạch đến năm 2030 là 30%). Tổng lượng phân bón sử dụng năm 2025 khoảng 296.813,15 tấn, trong đó phân bón hữu cơ các loại 206.580 tấn (chiếm 69,5% lượng phân bón). Mục tiêu hướng tới của tỉnh Sơn La là chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm từ sản xuất, chế biến, phân phối đến tiêu dùng theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững, dựa trên lợi thế và phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La, đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm và an ninh dinh dưỡng; nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bà Phạm Thị Lan cũng lưu ý một số nội dung cần có thêm sự đồng hành của các đối tác trong thời gian tới như: Chống suy thoái tài nguyên tự nhiên, bao gồm đất, nước và cảnh quan tự nhiên, thông qua các giải pháp phục hồi hệ sinh thái, sử dụng đất bền vững, quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, quản lý tài nguyên nước tổng hợp và bảo vệ cảnh quan sinh thái - nông nghiệp; Phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo tồn đa dạng sinh học nông lâm nghiệp và cảnh quan tự nhiên, cảnh quan nông nghiệp…