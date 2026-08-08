Đoàn kiểm tra Bộ Dân tộc và Tôn giáo kiểm tra tuyến đường bản Nhôm - Hua Mi, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La

Đường mới về bản

Những ngày cuối tháng Bảy, trên công trường tuyến đường bản Nhôm - Hua Mi (xã Yên Châu), tiếng máy xúc, máy ủi khẩn trương thi công, tranh thủ từng giờ, từng ngày để hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Tuyến đường dài 4,65km đang dần hiện hữu giữa những triền đồi. Đây là tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng, kết nối các bản làng vốn gặp nhiều khó khăn trong đi lại, đồng thời tạo điều kiện để người dân vận chuyển nông sản, giao thương thuận lợi hơn.

Công trình có tổng mức đầu tư trên 18 tỷ đồng, từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đọa 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), do UBND xã Yên Châu làm chủ đầu tư, khởi công ngày 18/3/2026. Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 60% khối lượng nền đường, hoàn thành đổ bê tông cống trên toàn tuyến, đúc tấm đan rãnh đạt 50% khối lượng. Dự kiến công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 12/2026.

Đứng bên tuyến đường đang thi công, ông Lò Văn Thiết, Trưởng bản Nhôm, chia sẻ niềm vui khi mong ước nhiều năm của người dân sắp trở thành hiện thực.

“Người dân trong bản chủ yếu trồng mía đường. Trước đây, cứ trời mưa là việc đi lại rất khó khăn, vận chuyển nông sản cũng vất vả. Nay Nhà nước đầu tư xây dựng đường, bà con rất phấn khởi”, anh Thiết nói.

Hệ thống thủy lợi phai Khẻ, xã Yên Châu được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 giúp người có nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất

Theo UBND xã Yên Châu, giai đoạn 2021 - 2025, địa phương được giao hơn 26,1 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG 1719, giải ngân đạt 97,06%; vốn sự nghiệp giải ngân đạt 98,54%.

Nguồn vốn Chương trình kéo dài sang năm 2026 được chuyển gần 8,9 tỷ đồng, trong đó hơn 8,5 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển đã giải ngân đạt 100%. Nhờ nguồn vốn đầu tư, nhiều mục tiêu quan trọng của địa phương đã hoàn thành, như 100% đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện; 99,7% đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế; 100% thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng…

Ông Đoàn Xuân Ngọc, Chủ tịch UBND xã Yên Châu cho biết, Chương trình MTQG 1719 đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, sinh hoạt, nâng cao đời sống nhân dân. Các công trình sau khi hoàn thành đã phát huy hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hỗ trợ an cư, tạo sinh kế

Không chỉ tập trung phát triển hạ tầng giao thông, Sơn La còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho người dân vùng khó khăn.

Tại xã Mường Hung, từ nguồn vốn chuyển tiếp năm 2025 sang năm 2026, địa phương đang triển khai 2 dự án giao thông, gồm đường bản Nà Hỳ - bản Bó Lạ và đường từ bản Ta Tạng đến bản Có, với tổng mức đầu tư trên 25,5 tỷ đồng. Các dự án đã cơ bản hoàn thành nền đường, nhiều hạng mục cầu, cống, bản đang được thi công; giá trị giải ngân đạt trên 67% kế hoạch vốn.

Thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã Mường Hung có 9 hộ người có công và 55 hộ thuộc diện hỗ trợ từ Chương trình MTQG 1719. Địa phương đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ để triển khai hỗ trợ cho các hộ dân.

Ngoài đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, người dân còn được hỗ trợ áp dụng kỹ thuật trồng trọt mang lại năng suất cao hơn

Theo ông Nguyễn Chí Phúc, Chủ tịch UBND xã Mường Hung, đến nay xã đã hoàn tất thủ tục hỗ trợ xây mới nhà ở cho 3 hộ người có công, mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa một hộ với mức 30 triệu đồng. Những hộ còn lại đang được tiếp tục rà soát để bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, đúng tiến độ. Đồng thời hỗ trợ sinh kế bền vững cho các hộ dân sau an cư.

Tạo động lực phát triển vùng đồng bào DTTS

Những kết quả từ các địa phương cho thấy nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 đang tạo chuyển biến tích cực tại nhiều vùng khó khăn của Sơn La.

Với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới có hơn 1,17 triệu đồng bào DTTS, chiếm 83,57% dân số, Sơn La vẫn còn nhiều khó khăn. Toàn tỉnh hiện có nhiều xã vùng III, xã biên giới và thôn, bản đặc biệt khó khăn khiến nhu cầu đầu tư hạ tầng, phát triển sinh kế, bảo đảm an sinh xã hội còn rất lớn trên 28.200 hộ nghèo, trong đó hơn 97% là hộ đồng bào DTTS.

Trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỉnh Sơn La được phân bổ hơn 5.857 tỷ đồng. Đến cuối năm 2025, tỉnh đã giải ngân hơn 4.950 tỷ đồng, đạt 84,5%.

Từ nguồn vốn đầu tư từ Chương trình MTQG 1719 đời sống người dân vùng cao Sơn La ngày càng no ấm

Qua hơn 5 năm triển khai, Sơn La đã hoàn thành 21 chỉ tiêu thuộc 9 nhóm mục tiêu của Chương trình. Một số kết quả nổi bật như tỷ lệ trường, lớp học được kiên cố hóa đạt 73,3%; đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế đạt 83,4%; 95% hộ dân được xem truyền hình; 65% phụ nữ mang thai được khám thai định kỳ.

Đối với nguồn vốn năm 2025 được phép chuyển sang năm 2026 với tổng giá trị trên 651 tỷ đồng, đến ngày 20/6/2026, tỉnh đã giải ngân hơn 137 tỷ đồng, đạt 21,1% kế hoạch và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Theo ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La, tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình MTQG 1719.