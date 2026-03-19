Chiều nay, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí tiếp tục quan tâm đến tình hình xung đột ở Trung Đông.

Mạng xã hội những ngày gần đây xuất hiện thông tin, hình ảnh được cho là Việt Nam viện trợ nhân đạo cho Iran, báo chí đề nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết tính xác thực của thông tin.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định: "Thông tin này không đúng".

Người phát ngôn tại họp báo chiều nay

Báo chí cũng đề nghị cập nhật thông tin về tình hình người Việt tại khu vực Trung Đông hiện nay cũng như công tác bảo hộ công dân của Việt Nam.

Người phát ngôn cho biết: "Thời gian vừa qua chúng tôi thường xuyên cập nhật những thông tin liên quan đến bảo hộ công dân của Việt Nam trong bối cảnh tình hình xung đột tại Trung Đông".

Cho đến nay, công dân Việt Nam đi du lịch, quá cảnh tạm thời bị hủy chuyến bay do không phận bị đóng cơ bản đã về đến Việt Nam hoặc đã lên chuyến bay tiếp theo để rời khỏi khu vực Trung Đông.

Với các tàu và thuyền viên Việt Nam đang hoạt động ở khu vực Trung Đông chưa thể rời eo biển Hormuz thì các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và liên quan liên tục cập nhật, theo sát tình hình và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an ninh an toàn cho cả người và tàu.

Người phát ngôn cho biết, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, UAE, Ả-rập Xê-út, Kuwait và Qatar mở đăng ký trực tuyến, tổng hợp về nước hoặc sang nước thứ ba của công dân để làm cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel, tại các khu vực lân cận đã rà soát nhu cầu của công dân Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các cơ quan chức năng trong nước để triển khai phương án phù hợp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út đã làm việc với các cơ quan chức năng của sở tại và được phía Ả-rập Xê-út đồng ý cấp thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam miễn phí tại cửa khẩu cũng như tại các cơ quan đại diện của Ả-rập Xê-út trong khu vực.

Với tàu có thuyền viên người Việt Nam bị mắc kẹt tại cảng của Ả-rập Xê-út, Đại sứ quán đã đề nghị cơ quan quản lý cảng biển và họ đã chủ động liên lạc với tàu và đại diện thuyền viên Việt Nam để nắm tình hình, hỗ trợ các yêu cầu cần thiết của công dân Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) đã làm việc với Bộ Ngoại giao của UAE và các hãng hàng không của UAE đề nghị hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để đưa hơn 200 công dân Việt Nam đi du lịch bị kẹt ở các sân bay lớn tại UAE sang nước thứ ba.

Đồng thời, Đại sứ quán cũng tiếp nhận nhiều công dân Việt Nam và đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết trong lúc chưa thể rời khỏi Dubai, Abu Dhabi.

"Chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh là công dân Việt Nam tại Iran, tại Israel và tại các nước lân cận cần thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại và cảnh báo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Trong trường hợp khẩn cấp hay gặp khó khăn thì công dân Việt Nam có thể liên hệ ngay với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước và các khu vực hoặc là tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ ngay lập tức", người phát ngôn nêu rõ.