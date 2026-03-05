Chiều nay, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, nhiều câu hỏi liên quan đến xung đột căng thẳng tại Trung Đông được báo chí nêu.

Báo Tuổi Trẻ đề nghị Bộ Ngoại giao cung cấp thêm thông tin về tình hình người Việt tại các khu vực chiến sự nói riêng và Trung Đông nói chung. Với tình hình căng thẳng ở Trung Đông, Việt Nam có phương án bảo hộ và sơ tán công dân về nước như thế nào?

Các diễn biến căng thẳng nghiêm trọng hiện nay tại Trung Đông có ảnh hưởng gì đến Việt Nam, bao gồm các hoạt động thương mại, kinh tế, năng lượng và Chính phủ Việt Nam có những biện pháp nào để bảo đảm các hoạt động thương mại, kinh tế và an ninh năng lượng trong nước?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời, theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam, hơn 12.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Đông. Tình hình công dân Việt Nam cơ bản ổn định, chưa ghi nhận thông tin bị ảnh hưởng do xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều nay

Người phát ngôn cho biết, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao đã hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và những quốc gia lân cận để theo dõi sát diễn biến liên quan, giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt.

Các cơ quan đã làm việc với cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ công dân, trong đó có những người đi du lịch, quá cảnh hoặc đoàn công tác bị hủy chuyến do không phận đóng cửa.

Bộ Ngoại giao và các cơ quan cũng khuyến cáo công dân đảm bảo an toàn, cung cấp đầu mối liên hệ khẩn cấp, chủ động và triển khai công tác bảo hộ công dân, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán khi cần thiết.

"Trong trường hợp khẩn cấp hoặc gặp khó khăn, công dân hãy liên hệ với các đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự) hoặc các cơ quan đại diện tại Iran, Israel và các quốc gia tại khu vực Trung Đông, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ 24/7", người phát ngôn nêu rõ.

Chủ động phòng ngừa, ứng phó rủi ro, đảm bảo tuyệt đối an toàn

Liên quan đến việc giảm thiểu tác động từ xung đột ở Trung Đông đến kinh tế, thương mại và năng lượng trong nước, người phát ngôn nói: "Chúng tôi luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng của các cơ quan liên quan".

Vừa qua, Bộ Công Thương đã có văn bản khuyến nghị các hiệp hội, ngành hàng xuất, nhập khẩu theo dõi sát tình hình, thường xuyên trao đổi với cơ quan chức năng để cập nhật thông tin cho hội viên nhằm chủ động kế hoạch sản xuất, phương án xuất, nhập khẩu hàng hóa nhằm tránh phát sinh ùn tắc và giảm thiểu tác động tiêu cực.

Bà Phạm Thu Hằng cho hay, các cơ quan trong nước đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời cập nhật thông tin về diễn biến ở khu vực để trao đổi với các hiệp hội; nghiên cứu, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để có khả năng chủ động ứng phó với các tình huống tương tự trong tương lai.

Đặc biệt, hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột ở Trung Đông. Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, tổng hợp và kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng...

Báo VietNamNet dẫn thông tin từ Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và đặt câu hỏi: Có 8 tàu với 160 thuyền viên Việt Nam đang hoạt động ngay sát các điểm nóng xung đột tại khu vực Trung Đông, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành đã lên phương án như thế nào để bảo đảm an toàn cho các tàu và những thuyền viên này?

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, theo các cơ quan chức năng trong nước, trước tình hình tại khu vực Trung Đông hiện nay, hoạt động vận tải biển qua khu vực có nhiều nguy cơ mất an toàn và an ninh hàng hải.

Để bảo đảm an toàn cho các tàu biển Việt Nam hoạt động trên tuyến quốc tế và thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu nước ngoài đi qua khu vực này, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng liên quan, các hiệp hội chủ tàu, chủ tàu Việt Nam, các công ty cung ứng thuyền viên thường xuyên cập nhật tình hình xung đột để chủ động phòng ngừa, ứng phó rủi ro, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đồng thời, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các quốc gia lân cận luôn theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước để lên phương án bảo hộ khi cần thiết, kịp thời nếu có tàu hoặc công dân gặp khó khăn.