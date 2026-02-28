Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ, Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của người dân cũng như hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.
Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, chấm dứt ngay các hành động leo thang căng thẳng, bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng thiết yếu, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.
Trước những diễn biến mới liên quan đến tình hình tại khu vực, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong nước đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam tại những địa bàn lân cận, các cơ quan chức năng, cơ quan ngoại giao tại sở tại theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và trụ sở những cơ quan đại diện.
Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran, tình hình công dân Việt Nam tại địa bàn hiện tại an toàn.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại, không đến khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.
Công dân Việt Nam đang ở Iran và Israel, các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột cần giữ liên hệ, theo dõi thường xuyên thông tin của cơ quan đại diện Việt Nam, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao.
|
Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran và Israel liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng như Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.
Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Israel: +972.555.025.616, email giooctv.mofa@gmail.com hoặc +972.508.783.373, email thuynb.mofa@gmail.com.
Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Iran: +989339658252 (gọi trực tiếp); +989334609074 (WhatsApp, Viber).
Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84981848484 hoặc +8496541118, email: baohocongdan@gmail.com.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel vừa có thông báo gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel.
Sau khi Mỹ và Israel tuyên bố tấn công Iran, Tehran đã lập tức phóng loạt tên lửa nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông trong động thái đáp trả quyết liệt.
Số liệu từ quân đội Israel cho thấy lực lượng vũ trang Iran đã phóng khoảng 35 quả tên lửa để trả đũa chiến dịch quân sự do Israel và Mỹ thực hiện sáng 28/2.