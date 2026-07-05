Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 266/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị định quy định các hành vi gây lãng phí, ngoài các hành vi đã được quy định trong Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong đó có nhóm hành vi gây lãng phí trong tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng lao động trong khu vực nhà nước.

Cụ thể là các hành vi: bố trí số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị vượt mức quy định; tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức không đúng thẩm quyền, không căn cứ vào tỷ lệ công chức cần bố trí theo vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, gây lãng phí.

Ngoài ra, nhóm hành vi gây lãng phí còn có: điều động, luân chuyển, biệt phái công chức không căn cứ vào năng lực của công chức, nhu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, gây lãng phí; ký hợp đồng làm việc với viên chức, hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ không phù hợp với quy định.

Tuyển dụng viên chức không đúng thẩm quyền, không căn cứ vào nhu cầu thực tế, vị trí việc làm, quỹ tiền lương và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập, gây lãng phí; giao biên chế không phù hợp với quy định pháp luật về căn cứ xác định biên chế công chức, gây lãng phí... cũng là những hành vi được nêu.

Với nhóm hành vi thứ hai gây lãng phí gồm có: cố ý đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công, vốn đầu tư công không đúng quy định dẫn đến kéo dài thời gian, tiến độ thực hiện dự án so với thời gian, tiến độ đã được phê duyệt.

Nhóm hành vi thứ ba gây lãng phí là trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, năng lượng.

Nghị định của Chính phủ cũng quy định chi tiết các hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí.

Bộ Tài chính sẽ thực hiện kiểm tra việc chấp hành, tổ chức thực hiện quy định pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi cả nước.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương, UBND cấp tỉnh kiểm tra việc chấp hành, tổ chức thực hiện quy định pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.