Ngày 23/7, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên ký quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố, giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT Thành phố Cần Thơ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bà Trần Thị Huyền. Ảnh: Anh Ngữ

Bà Trần Thị Huyền sinh năm 1978, quê xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An; trình độ đại học Sư phạm Tiếng Anh; thạc sĩ Quản lý giáo dục.

Năm 2000, bà là giáo viên Trường THCS Phụng Hiệp 1, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ (cũ). Đến tháng 9/2002, bà là giáo viên Trường THCS Ngã Bảy, thị xã Tân Hiệp (nay là phường Ngã Bảy, Thành phố Cần Thơ).

Sau đó, bà chuyển công tác về Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang (cũ), đảm nhiệm vị trí chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, rồi lần lượt giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Tiếp đó, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang (cũ). Tháng 3/2025, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang (cũ).

Sau khi Thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng được hợp nhất từ tháng 7/2025, bà Trần Thị Huyền giữ chức Quyền Giám đốc Sở GD-ĐT Thành phố Cần Thơ.

Đến nay, bà chính thức được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT Thành phố Cần Thơ với thời hạn 5 năm.