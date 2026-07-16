Chiều 16/7, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đây là nữ hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường kể từ khi thành lập.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan chúc mừng PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng, bày tỏ tin tưởng bà sẽ cùng tập thể nhà trường phát triển trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương. Ảnh: M.T

Đối với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ trưởng đề nghị tập thể lãnh đạo sớm triển khai đề án phát triển nhà trường theo hướng đại học trọng điểm về y dược; xây dựng mô hình quản trị hiện đại, phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao và đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất.

Nhà trường cũng cần sớm hoàn thiện các đề án mở phân hiệu tại An Giang, tiếp nhận cơ sở vật chất dôi dư và triển khai phương án sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang để mở rộng quy mô đào tạo, thực hành.

Bộ trưởng đồng thời yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra; thu hút đội ngũ giảng viên, nhà khoa học chất lượng cao; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; xây dựng bệnh viện trường hiện đại, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi trao quyết định. Ảnh: M.T

Nữ hiệu trưởng cam kết đổi mới quản trị, phát triển trường

Nhận nhiệm vụ mới, PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương cho biết bà đã có hơn 25 năm gắn bó với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Trưởng phòng Đào tạo đại học, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng trường. Bà cũng từng là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu HĐND TP Cần Thơ, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì.

Theo bà, việc được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

"Tôi đón nhận trọng trách này bằng tinh thần khiêm tốn, phụng sự và quyết tâm cao nhất", bà Phương nói.

Tân Hiệu trưởng bày tỏ sự tri ân lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, TP Cần Thơ, các địa phương vùng ĐBSCL cùng nhiều thế hệ lãnh đạo, giảng viên đã xây dựng và phát triển thương hiệu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ suốt 47 năm qua.

Theo bà Phương, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đổi mới tổ chức và quản trị, tập trung phát triển nguồn lực; tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng kết nối và phục vụ cộng đồng.

"Tôi cam kết giữ gìn sự đoàn kết, phát huy dân chủ, đề cao kỷ cương, liêm chính, minh bạch và hiệu quả; luôn đặt lợi ích của Nhà trường, người học, người bệnh và cộng đồng lên trên hết", tân Hiệu trưởng nhấn mạnh.