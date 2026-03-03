Một công dân phản ánh, gia đình có 800m2 đất ở. Hiện tại không có lối vào để tách thửa. Gia đình có thỏa thuận với thửa đất liền kề để mở lối đi chung và mục đích để thừa kế lại, làm nhà nhằm ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, khi làm hồ sơ, người này nhận được thông tin rằng, người dân không được hiến đất mở đường.

Công dân cho rằng quy định như vậy là bất cập. Bởi lẽ, đây là đất ở, có thể cho con cháu xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống. Nhưng vướng về vấn đề tách thửa nên không thể xây dựng nhà. Trong khi đó, với diện tích hơn 800m2, mỗi năm gia đình phải đóng phí phi đất nông nghiệp rất cao. Thửa đất này hoàn toàn không bị vướng vào các dự án và hiện tại đã chừa một cống thoát nước ra đường chính.

Công dân cho biết, qua tìm hiểu thì hiện tại không có văn bản pháp luật nào cấm người dân hiến đất mở đường để tách thửa và để con cháu kế thừa. Do đó, công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp vì sao gia đình không thể hiến đất mở đường?

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khoản 1 Điều 220 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai quy định về nguyên tắc và điều kiện chung khi tách thửa đất, hợp thửa đất.

Theo đó việc quy định điều kiện tách thửa đất phải có lối đi, được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có là đồng bộ với quy định tại Điều 254 Bộ luật Dân sự.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, quy định về "lối đi" tại Điều 220 Luật Đất đai và khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025 là tạo điều kiện cho người sử dụng đất có quyền đi vào thửa đất của mình, bảo đảm có lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua để kết nối với đường giao thông công cộng. Đồng thời cũng không quy định lối đi phải là đường giao thông công cộng, có mã đất (DGT).

Tại khoản 4 Điều 220 Luật Đất đai năm 2024 quy định UBND cấp tỉnh căn cứ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, quy định khác của pháp luật có liên quan và phong tục, tập quán tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất.

Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước nhằm mục đích mở rộng đường giao thông thì phải bảo đảm phù hợp theo quy hoạch được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 37 Luật Đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương để được giải quyết.

Bộ cũng lưu ý, trường hợp công dân không đồng ý với kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì ông có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 237 Luật Đất đai.