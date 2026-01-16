Theo phản ánh của ông H.V.P (Đà Nẵng), bố ông là người đứng tên một thửa đất và có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời tách thửa để chia cho các con.

Năm 2019, bố ông P. tiến hành làm thủ tục chuyển 300m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Hồ sơ đã được Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện đo đạc, lập hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Sau khi có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia đình ông P. đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nộp tổng cộng 550 triệu đồng tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, khi tiếp tục làm thủ tục tách thửa để chia đất cho các con, hồ sơ của gia đình lại bị cơ quan chức năng trả về với lý do thửa đất nằm trong khu vực quy hoạch, không đủ điều kiện để tách thửa.

Từ thực tế trên, ông P. đặt câu hỏi: Việc hồ sơ bị trả lại thuộc trách nhiệm của cơ quan nào? Trường hợp không được phép tách thửa, gia đình ông có quyền yêu cầu hoàn trả khoản tiền đã nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất hay không? Trình tự, thủ tục và căn cứ pháp lý để giải quyết trường hợp này được quy định như thế nào?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn quy định tại khoản 4 Điều 220 Luật Đất đai.

Theo đó, UBND cấp tỉnh căn cứ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, quy định khác của pháp luật có liên quan và phong tục, tập quán tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin để công dân biết và nghiên cứu, tìm hiểu quy định cụ thể của địa phương về điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất; đồng thời liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Cơ quan này lưu ý, trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết thủ tục hành chính, ông P. có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai.