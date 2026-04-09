Liên quan đến chính sách thuế thu nhập cá nhân, thông tin tại họp báo thường kỳ quý I chiều 9/4, ông Lưu Đức Huy, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính đang xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo nghị định hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân.

Điểm mới đáng chú ý là quy định về giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - đào tạo cho người lao động có thu nhập từ tiền công, tiền lương.

Theo đó, ngoài mức giảm trừ gia cảnh mà luật quy định là 15,5 triệu đồng/tháng đối với bản thân người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng với người phục thuộc, người nộp thuế sẽ được trừ thêm chi phí y tế, giáo dục trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Ông Huy cho biết, dự thảo đưa ra hai phương án về mức giảm trừ cho y tế - giáo dục. Cụ thể, phương án 1 đề xuất mức giảm trừ chi phí y tế khoảng 20 triệu đồng/năm và giáo dục không quá 21 triệu đồng/năm, tổng cộng 41 triệu đồng/năm.

Phương án 2 đề xuất mức giảm trừ chi phí y tế là 23 triệu đồng/năm và giáo dục là 24 triệu đồng/năm.

Về cơ sở xây dựng các mức giảm trừ này, ông Huy cho biết dự thảo tờ trình đã nêu rõ căn cứ từ số liệu thống kê chi tiêu thực tế. Theo đó, năm 2024, chi tiêu y tế bình quân đầu người của cả nước khoảng 3,5 triệu đồng/năm, riêng chi phí nội trú là 10,2 triệu đồng/người/năm. Mức chi tiêu bình quân cho giáo dục - đào tạo khoảng 9,6 triệu đồng/người/năm.

Trên cơ sở tỷ lệ người nộp thuế thu nhập cá nhân trên số người phụ thuộc là 0,8, mức chi tiêu tính toán cho cả người nộp thuế và người phụ thuộc vào khoảng 20,4 triệu đồng/năm đối với y tế và 19,2 triệu đồng/năm đối với giáo dục. Phương án 1 được xây dựng tương đối sát với mức chi tiêu bình quân này.

Theo đó, mức giảm trừ y tế trong phương án 1 cao gấp khoảng 2 lần chi tiêu nội trú bình quân năm 2024, còn mức giảm trừ giáo dục cao gấp khoảng 2,2 lần mức chi tiêu bình quân cho giáo dục.

Ông Huy cũng cho biết, theo một số nghiên cứu và ý kiến chuyên gia, mức giảm trừ gia cảnh hiện hành (15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc) đã bao gồm một phần chi phí y tế và giáo dục. Việc bổ sung thêm các khoản giảm trừ này là phần gia tăng thêm.

“Hiện Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến góp ý từ các cơ quan, tổ chức để hoàn thiện dự thảo. Trên cơ sở đó sẽ tiếp thu, chỉnh lý và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”, ông Huy nói.

Theo tính toán, nếu áp dụng phương án 2, dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng mỗi năm.

Với mức giảm trừ dự kiến, một cá nhân có thu nhập 28 triệu đồng/tháng và có một người phụ thuộc sẽ chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân; từ mức 28,63 triệu đồng/tháng trở lên mới bắt đầu phát sinh nghĩa vụ thuế với phần tăng thêm chịu thuế suất 5%.

Chi phí y tế, học phí phải có hóa đơn mới được giảm trừ

Liên quan đến vấn đề hóa đơn, chứng từ để được giảm trừ chi phí y tế - giáo dục, đại diện Bộ Tài chính cho biết việc thực hiện sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trong đó, theo Nghị định số 123 và Nghị định số 70 của Chính phủ, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên bắt buộc phải xuất hóa đơn.

Đối với lĩnh vực y tế và giáo dục là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên bắt buộc phải thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định, bao gồm trách nhiệm xuất hóa đơn.

Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết, trước đây khi áp dụng hóa đơn giấy, quy định cho phép các giao dịch có giá trị dưới 200.000 đồng không bắt buộc phải xuất hóa đơn. Tuy nhiên, từ khi triển khai hóa đơn điện tử, mọi giao dịch từ 1 đồng trở lên đều phải lập hóa đơn theo quy định.

Bên cạnh đó, ông Huy cho hay, việc triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị cũng đặt ra yêu cầu chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Theo đó, các hộ kinh doanh phải thực hiện chế độ sổ sách kế toán và sử dụng hóa đơn điện tử.

Do đó, đối với các doanh nghiệp cũng như các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo đều cần chấp hành quy định về hóa đơn, chứng từ theo quy định.

“Không có lý do gì để người dân khi thanh toán học phí hoặc viện phí lại không được nhận hóa đơn, chứng từ nhằm hợp thức hóa chi phí phục vụ việc giảm trừ thuế thu nhập cá nhân. Nếu không làm đúng sẽ xử phạt”, ông Huy nhấn mạnh.