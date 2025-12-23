Nâng mức giảm trừ gia cảnh

Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật này đánh dấu bước thay đổi lớn trong chính sách thuế, giúp giảm gánh nặng cho hàng chục triệu người dân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật Thuế TNCN sửa đổi là mức giảm trừ gia cảnh. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 110/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Quy định này áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Nâng giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Ảnh: N.K

Với mức giảm trừ gia cảnh mới, cá nhân chưa phải nộp thuế với mức thu nhập 17 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc) sau khi trừ các khoản bảo hiểm và giảm trừ bản thân hoặc 24 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hoặc 31 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc).

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế.

Đáng chú ý, cơ chế điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cũng thay đổi. Theo đó, căn cứ biến động giá cả, thu nhập, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Một điểm mới khác, luật đã mở rộng các khoản được giảm trừ như: khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc. Các khoản chi này phải đáp ứng các điều kiện về hóa đơn, chứng từ theo quy định và không được chi trả từ các nguồn khác. Chính phủ sẽ quy định chi tiết điều này.

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật Thuế TNCN sửa đổi là mức giảm trừ gia cảnh.

Biểu thuế lũy tiến chỉ còn 5 bậc

Luật Thuế TNCN sửa đổi đã thu gọn biểu thuế lũy tiến từng phần, từ 7 bậc xuống còn 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc. Mức thuế suất lần lượt 5%, 10%, 20%, 30% và 35%.

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) 1 Đến 120 Đến 10 5 2 Trên 120 đến 360 Trên 10 đến 30 10 3 Trên 360 đến 720 Trên 30 đến 60 20 4 Trên 720 đến 1.200 Trên 60 đến 100 30 5 Trên 1.200 Trên 100 35

Trong đó, mức thuế suất thấp nhất 5% áp dụng cho thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng/tháng và mức tối đa 35% áp dụng cho phần thu nhập vượt 100 triệu đồng/tháng. Biểu thuế mới giúp tất cả các cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế.

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng, Học viện Ngân hàng đánh giá, biểu thuế lũy tiến rút từ 7 xuống còn 5 bậc giúp hệ thống thuế đơn giản hơn, đồng thời giảm “bậc nhảy” ở các ngưỡng giữa.

Ngưỡng áp dụng thuế suất cao nhất được nâng lên trên 100 triệu đồng/tháng, tức là chỉ nhóm có thu nhập rất cao mới phải chịu mức 35%. Đây được xem là cải tiến thân thiện với nhà đầu tư và lao động kỹ năng, do số người rơi vào bậc thuế cao nhất giảm đi.

Về mức thuế suất cao nhất 35%, Bộ Tài chính cho rằng, đây là mức thuế suất trung bình, không quá cao cũng không thấp so với các nước trên thế giới và trong khu vực ASEAN (Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng quy định mức thuế suất ở bậc thuế cao nhất là 35%; Trung Quốc là 45%).

Nếu điều chỉnh mức 35% xuống 30% như một số ý kiến đề xuất thì sẽ bị cho rằng chính sách giảm thuế cho người giàu.