UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn, yêu cầu khẩn trương rà soát toàn diện việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Văn bản được ban hành trên cơ sở Công văn số 8183 ngày 14/8 của Văn phòng Chính phủ, Báo cáo số 1212 ngày 31/7 của Kiểm toán Nhà nước và Công văn số 9624 ngày 29/8 của Bộ Nội vụ.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng, Kiểm toán Nhà nước cho biết qua kiểm toán chọn mẫu tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương, hầu hết các đơn vị được kiểm toán đều có vi phạm, sai sót, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. Các sai sót được nêu trải rộng ở 3 khâu: ban hành văn bản hướng dẫn, thẩm định - phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế và thực hiện chi trả chế độ.

Tại TPHCM, theo tổng hợp của UBND TP từ kết luận của Kiểm toán Nhà nước, một số sai sót được chỉ ra trong quá trình giải quyết chính sách nghỉ chế độ, như: chưa ban hành tiêu chí đánh giá hoặc đã ban hành nhưng chưa lấy ý kiến tập thể lãnh đạo; giải quyết nghỉ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi cho người có 3 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên với lý do "không đáp ứng được yêu cầu" (nêu tại 14 đơn vị); giải quyết chế độ cho công chức quản lý trong khi số lượng lãnh đạo, quản lý không cao hơn quy định (2 đơn vị); hồ sơ nghỉ do sức khỏe chưa đầy đủ căn cứ (6 đơn vị); giải quyết cho nghỉ đối với trường hợp còn trên 5 năm công tác trong khi biên chế của đơn vị chưa đảm bảo hoặc chưa vượt khung quy định (7 đơn vị).

UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, làm rõ việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Trên cơ sở đó, UBND TP yêu cầu 2 nhóm đơn vị đều phải rà soát và báo cáo trước ngày 10/9. Với các đơn vị đã được kiểm toán chi tiết, báo cáo phải nêu rõ từng trường hợp sai sót Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra, gồm căn cứ pháp lý, căn cứ thực tế, lý do phê duyệt - chi trả, số tiền đã chi, số tiền dự kiến thu hồi hoặc điều chỉnh, cũng như nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Nếu đơn vị cho rằng nội dung Kiểm toán Nhà nước nêu chưa phù hợp với hồ sơ thực tế thì phải giải trình cụ thể kèm tài liệu chứng minh, không được báo cáo chung chung hoặc chỉ nêu quan điểm. Các đơn vị chưa được kiểm toán chi tiết dù không phát hiện sai sót vẫn phải có văn bản báo cáo kết quả rà soát và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

Theo Quyết định số 344/QĐ-KTNN được ban hành trước đó, đợt kiểm toán liên quan có 7 cơ quan chuyên môn và 33 phường, xã thuộc TPHCM nằm trong danh sách được kiểm toán chi tiết.

UBND TP cũng quy định rõ trách nhiệm: thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND TP và trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ và kết quả rà soát. Nếu báo cáo không đầy đủ, không chính xác hoặc chậm khắc phục, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

Sở Nội vụ được giao tổng hợp kết quả từ các đơn vị, tham mưu UBND TP báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 14/9, đồng thời tổng hợp danh sách các đơn vị chậm báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ để UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Rà soát người nghỉ chế độ theo Nghị định 178 sau kết luận kiểm toán Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ, bảo đảm đúng đối tượng, trình tự, thủ tục.