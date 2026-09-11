Chiều 11/9, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thông tin về việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178/2024 sau các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) cho biết Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát tổng thể quá trình thực hiện chính sách.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ). Ảnh: Vũ Điệp

Theo đó, các cơ quan phải xác định cụ thể những nội dung còn thiếu sót, những trường hợp thực hiện chưa đúng quy định để có biện pháp khắc phục, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết chế độ.

Bộ Nội vụ đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành rà soát, gửi báo cáo về bộ trước ngày 15/9, trong đó giải trình cụ thể từng trường hợp được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Sai sót chủ yếu ở khâu tổ chức thực hiện

Theo ông Vũ Hải Nam, qua kết quả kiểm toán, việc thực hiện chính sách tại các bộ, ngành, địa phương nhìn chung được đánh giá tương đối tốt. Các trường hợp được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị không lớn, chiếm khoảng 0,3%, và chủ yếu liên quan đến khâu tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, ông cho rằng cần có đánh giá đầy đủ trên cơ sở báo cáo giải trình của từng bộ, ngành, địa phương sau khi hoàn tất rà soát.

Về nguyên tắc, đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh việc thực hiện chính sách phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục và chi trả đúng chế độ, kịp thời.

“Sau khi xác định rõ trường hợp có sai phạm thì phải chủ động khắc phục, xử lý và thu hồi số tiền ngân sách đã chi không đúng quy định”, ông Vũ Hải Nam nêu.

Đối với những trường hợp hưởng sai chính sách nhưng vẫn có nguyện vọng tiếp tục công tác, việc bố trí, sử dụng được thực hiện căn cứ vào vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế, nhu cầu và trách nhiệm của cơ quan, địa phương.

Không để sai phạm làm ảnh hưởng bộ máy

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho rằng việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là một chủ trương lớn, tác động trực tiếp đến con người. Đây là quá trình có quy mô lớn, thời gian thực hiện gấp và yêu cầu cao, nên trong quá trình triển khai khó tránh khỏi những vấn đề phát sinh.

“Đây là một cuộc cách mạng lớn, chưa có nhiều tiền lệ để thực hiện. Thời gian rất gấp, yêu cầu rất cao, do đó trong quá trình thực thi chắc chắn sẽ phát sinh những vấn đề cần tiếp tục nhận thức, điều chỉnh và hoàn thiện cách làm”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng: Sai phải xử lý, tiền chi sai phải thu hồi. Ảnh: Vũ Điệp

Ông cho biết các quy định về đối tượng, quy trình và mức hưởng chính sách đã được quy định cụ thể. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện tại một số nơi, một số thời điểm vẫn có thể phát sinh hạn chế.

Trong quá trình rà soát việc thực hiện Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025 sửa đổi, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu chủ động khắc phục những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời làm rõ các nội dung cần tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh tinh thần chung là sai phải xử lý, tiền chi sai phải thu hồi, nhưng việc xử lý cũng phải bảo đảm bộ máy sau sắp xếp có đủ nhân lực, năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

“Chúng ta phải xử lý nghiêm, không để thất thoát ngân sách Nhà nước, nhưng cũng phải bảo đảm bộ máy đủ năng lực, đủ nhân lực để thực hiện nhiệm vụ”, Thứ trưởng nhấn mạnh.