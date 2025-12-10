Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2025.

Theo Bộ Nội vụ, để đảm bảo nguồn chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định 131/2021, Bộ đã phối hợp với Bộ Tài chính rà soát nhu cầu kinh phí từ báo cáo của các địa phương. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, xác định chính xác số đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và các chế độ ưu đãi thường xuyên khác như: mai táng phí, thăm hỏi đột xuất, quà lễ Tết, điều dưỡng - đào tạo - giáo dục cùng các khoản trợ cấp, phụ cấp theo quy định.

Kết quả rà soát phải gửi về Bộ Nội vụ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính. Trường hợp số lượng đối tượng phát sinh biến động, địa phương cần nêu rõ căn cứ và điều chỉnh dự toán năm 2025.

Về nguồn kinh phí chi trả còn thiếu và chưa được cấp thẩm quyền bổ sung dự toán, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước 2025 để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan tài chính bố trí nguồn phù hợp. Đồng thời, Bộ đề nghị Kho bạc Nhà nước tạm ứng từ dự toán ngân sách năm 2026 đã được giao để bảo đảm quyền lợi người có công không bị gián đoạn.

Bộ Nội vụ yêu cầu Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố khẩn trương phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo chi trả đầy đủ, đúng chế độ và kịp thời cho người có công. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, địa phương phải báo cáo Bộ Nội vụ hoặc Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết.