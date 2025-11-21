Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc cả nước sẽ tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính, giảm từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16, Bộ Nội vụ khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến cán bộ, công chức và người dân.

Bộ Nội vụ đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan báo chí cung cấp thông tin chính xác, định hướng đúng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhằm ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá.

Theo Bộ Nội vụ, quá trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính thời gian qua là một cuộc cải cách lớn của đất nước, được Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu thấu đáo, thống nhất cao trước khi triển khai.

Ảnh minh hoạ: Bảo Khánh.

Đợt sắp xếp năm 2025 không chỉ liên quan đến tinh gọn bộ máy mà còn gắn với phân cấp thẩm quyền, bố trí đơn vị hành chính, phân bổ nguồn lực, tạo không gian phát triển mới. Mục tiêu là xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ tốt hơn, đồng thời mở ra tầm nhìn phát triển dài hạn cho 100 năm tới.

Kể từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã) đã vận hành trên toàn quốc, với 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, hiện nay, Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính. Nhiệm vụ trọng tâm là củng cố hoạt động của mô hình chính quyền 2 cấp, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Ngày 16/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (số 72/2025/QH15), quy định nhiều nội dung mới về mô hình chính quyền 2 cấp.

Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm triển khai quy định mới của Luật, thay thế các tiêu chí, quy định cũ không còn phù hợp sau đợt sắp xếp năm 2025, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại và phục vụ nhân dân.