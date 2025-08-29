Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hôm nay ký ban hành Kết luận số 186 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại phiên họp ngày 29/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và báo cáo giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 8.

Thực hiện khung số lượng cấp phó theo quy định mới

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, khung số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; khung số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các bộ ngành, địa phương kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ, khắc phục nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ sớm tham mưu ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các quy định mới của Bộ Chính trị để địa phương có cơ sở thống nhất trong thực hiện.

Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố; phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các địa phương hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách...

Bộ Nội vụ cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan, các địa phương rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng viên chức ngành giáo dục, y tế ở các địa phương; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tuyển dụng bảo đảm đúng quy định về số lượng biên chế được giao ngay từ năm học 2025 - 2026.

Bộ Nội vụ chủ động xây dựng đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế rà soát các thông tư hướng dẫn định mức biên chế của ngành, lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo đảm đúng chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị và báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước khi ban hành theo thẩm quyền.

Kiện toàn nhân sự Đảng ủy các cơ quan Trung ương

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương sắp xếp hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương và cấp tỉnh theo chỉ đạo.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chủ trì, phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tiếp tục bố trí, sử dụng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã và lãnh đạo các ban, đơn vị cấp tỉnh.

Việc bố trí này theo hướng giữ nguyên số lượng cấp phó của các đoàn thể, ban, đơn vị cấp tỉnh hiện có, bố trí lãnh đạo cấp phó đoàn thể cấp xã phù hợp, bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Sau 5 năm thực hiện theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thống nhất trong toàn quốc.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý để các Đảng ủy: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy theo các quy định của Ban Bí thư tương tự như các đảng ủy bộ, ngành Trung ương nơi kết thúc hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự đảng.

Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư phù hợp với cơ cấu lãnh đạo và yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị. Kết thúc việc thực hiện chế độ, chính sách vào ngày 31/8.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, hoàn thiện văn kiện, đề án nhân sự, công tác chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư tỉnh ủy, thành ủy phải trực tiếp chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; triển khai đồng bộ các biện pháp để nâng cao năng lực hoạt động cho chính quyền cấp xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Các địa phương cũng cần rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, các điều kiện để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn phân định thẩm quyền từ cấp huyện cho chính quyền cấp xã. Tiếp tục hoàn thành việc điều chỉnh biên chế ở cấp xã; bố trí đủ biên chế, nguồn nhân lực, cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ theo các lĩnh vực ở cấp xã...

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy cần báo cáo đầy đủ, toàn diện, trung thực, khách quan, kịp thời về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất cụ thể biện pháp giải quyết để bảo đảm hoạt động hiệu quả. Cấp ủy, trước hết là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề phát sinh.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Ban Bí thư trong tháng 9 ban hành quy định về tinh giản văn bản, hội họp, chuẩn hoá các hoạt động cơ sở.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, biên chế tổng thể của hệ thống chính trị, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý 4.