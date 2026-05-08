Theo phản ánh của ông N.N., ông bị kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương theo quyết định có hiệu lực từ ngày 17/11/2023, thời hạn 12 tháng.

Trước thời điểm bị kỷ luật, ông đang hưởng bậc 3 với hệ số 3,0 từ ngày 1/12/2020 đến 17/11/2023, tương đương 35 tháng 17 ngày.

Ông N. cho biết, theo khoản 17 Điều 1 Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, sau khi hết thời hạn kỷ luật, nếu không có vi phạm mới thì công chức được tiếp tục thực hiện các nội dung như nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định.

Ngoài ra, Điều 39 Nghị định 112/2020 của Chính phủ quy định thời gian giữ bậc lương trước khi bị kỷ luật được bảo lưu để tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo.

Từ đó, ông cho rằng từ ngày 1/12/2024, mình đã đủ điều kiện về thời gian để được xét nâng từ bậc 3 hệ số 3,0 lên bậc 4 hệ số 3,33.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý xác định ông phải tiếp tục hưởng mức lương bị hạ là hệ số 2,67 từ ngày 17/11/2023 đến tháng 11/2026 mới được trở lại bậc 3 hệ số 3,0. Sau đó, đến tháng 12/2026 mới được nâng lên hệ số 3,33.

Theo ông N., quyết định kỷ luật chỉ căn cứ Luật Cán bộ, công chức và Nghị định 112/2020 của Chính phủ, không viện dẫn Nghị định 204/2004 hay Thông tư 03/2021 về chế độ tiền lương. Vì vậy, ông cho rằng việc kéo dài thời gian hưởng bậc lương bị hạ chưa có căn cứ pháp lý rõ ràng.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ dẫn khoản 1 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2019. Theo đó, công chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực sẽ không được nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn.

