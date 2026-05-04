Theo phản ánh của ông Đ. P., Điều 4 Nghị định 178/2024 của Chính phủ quy định các trường hợp “chưa xem xét nghỉ việc” (bao gồm nghỉ hưu và thôi việc) như đang nghỉ thai sản hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi đó, điểm c khoản 2 Điều 57 Nghị định 170/2025 lại nêu 5 lý do không giải quyết thôi việc, trong đó có trường hợp công chức chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm cá nhân với cơ quan.

Liên quan đến tình huống cụ thể, ông P. nêu về trường hợp công chức được cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài nhưng chưa hoàn thành chương trình (không bảo vệ luận án tiến sĩ), song cũng chưa có quyết định yêu cầu đền bù chi phí đào tạo.

Từ đó, ông P. đặt câu hỏi: Các quy định “không giải quyết thôi việc” tại Nghị định 170/2025 có áp dụng cho các trường hợp “chưa xem xét nghỉ việc” theo Nghị định 178/2024 hay không?

Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định 178/2024 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025) là chính sách mang tính đặc thù, được ban hành để phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Do đó, việc áp dụng nghị định này chỉ giới hạn trong phạm vi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và các đối tượng chịu tác động trực tiếp từ quá trình này.

Điều này đồng nghĩa với việc các quy định tại Nghị định 170/2025 về điều kiện không giải quyết thôi việc không mặc nhiên áp dụng chồng lấn sang các trường hợp thuộc diện điều chỉnh của Nghị định 178/2024.

Về tình huống cụ thể được ông P. đưa ra, Bộ Nội vụ khẳng định việc đền bù chi phí đào tạo đối với các trường hợp có cam kết trước năm 2017 không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 170/2025.

Đồng thời, cơ quan này cũng lưu ý với các trường hợp cụ thể, việc có phải đền bù hay không cần căn cứ vào hồ sơ, cam kết đào tạo và quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không thể suy diễn mặc nhiên.

Bộ Nội vụ cho biết trong trường hợp phát sinh vướng mắc, công chức cần liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý tại địa phương để được hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền phân cấp.