Thời gian gần đây, cùng với xu hướng dịch chuyển việc làm, một bộ phận công chức có nguyện vọng xin thôi việc để chuyển hướng công tác. Điều này khiến các quy định về chế độ, chính sách đối với công chức khi rời khu vực công nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là quyền lợi về trợ cấp và bảo hiểm.

Ông N.H.P. là công chức có nguyện vọng xin thôi việc sau hơn 14 năm công tác và được thủ trưởng đơn vị chấp thuận theo quy định mới. Ông P. băn khoăn về việc sẽ được hưởng những chế độ gì, đặc biệt có bị trừ thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp hoặc thời gian đã được chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc theo Bộ luật Lao động hay không.

Đối với những băn khoăn của ông P., Bộ Nội vụ cho biết Điều 58 Nghị định 170/2025 của Chính phủ quy định rõ chế độ đối với công chức tự nguyện xin thôi việc.

Cụ thể, công chức thuộc diện này được hưởng trợ cấp thôi việc gồm 3 khoản: trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng; trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc; được bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc lựa chọn hưởng BHXH một lần theo quy định.

Trong đó, tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp là mức lương tháng liền kề trước khi thôi việc, bao gồm lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp như chức vụ, thâm niên (nếu có).

Trường hợp thời gian công tác chưa đủ 1 năm (từ 6 tháng đến dưới 12 tháng), mức trợ cấp được tính bằng 1 tháng tiền lương hiện hưởng.

Không đặt vấn đề “trừ thời gian" như khu vực doanh nghiệp

Với băn khoăn của ông P. về việc có bị trừ thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp hoặc thời gian đã được chi trả trợ cấp theo Bộ luật Lao động hay không, Bộ Nội vụ cho biết quy định hiện hành không đặt ra việc khấu trừ như đối với khu vực doanh nghiệp.

Chế độ thôi việc của công chức được thực hiện theo cơ chế riêng, căn cứ vào tổng thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, không áp dụng cách tính trừ thời gian như trong quan hệ lao động theo Bộ luật Lao động năm 2019.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý không phải mọi trường hợp thôi việc đều được hưởng trợ cấp như trên. Trong đó, những trường hợp không thuộc diện áp dụng là: đã có thông báo nghỉ hưu; thuộc diện tinh giản biên chế; bị buộc thôi việc theo quy định.

Đây là các trường hợp đã có chính sách riêng nên không áp dụng chế độ trợ cấp thôi việc theo Nghị định 170/2025.

Từ các quy định trên, Bộ Nội vụ đề nghị người lao động liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn chi tiết, bảo đảm việc giải quyết chế độ đúng quy định.

Việc ban hành chính sách rõ ràng về trợ cấp thôi việc được đánh giá là góp phần tạo sự minh bạch, bảo đảm quyền lợi cho công chức khi có nhu cầu rời khu vực công, đồng thời phù hợp với xu hướng dịch chuyển lao động trong bối cảnh mới.