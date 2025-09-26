Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao theo đúng quy định, có sự phân cấp hợp lý giữa chính quyền địa phương các cấp, bảo đảm phù hợp với mục tiêu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và định hướng sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Các tỉnh, thành tuyển dụng ngay giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non trong tổng số chỉ tiêu biên chế được giao, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, phù hợp với nhu cầu, đặc biệt là số biên chế giáo viên đã được bổ sung giai đoạn 2022-2026.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương thực hiện sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục.

Công văn của Bộ Nội vụ đề nghị để bảo đảm nhu cầu giáo viên phục vụ công tác giảng dạy từ năm học 2025-2026, địa phương cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Để bảo đảm nguồn tuyển dụng giáo viên, Bộ Nội vụ đề nghị nghiên cứu, dự báo tốt quy mô dân số trong độ tuổi đi học của từng cấp, bậc học tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để có phương án đào tạo nhà giáo, bảo đảm nguồn tuyển dụng cho lộ trình biên chế giai đoạn 2026-2031 khi triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi.

Các địa phương miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh THCS, THPT...

Các địa phương cần thông tin rộng rãi về nhu cầu tuyển dụng, có cơ chế, chính sách thu hút giáo viên (bao gồm: sinh viên sư phạm, sinh viên giỏi tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo giáo viên hoặc sinh viên giỏi tốt nghiệp các ngành khác có nguyện vọng dự tuyển vào làm giáo viên...) về công tác tại địa phương.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề nghị chủ động rà soát số giáo viên được đào tạo ra trường nhưng chưa đạt trình độ chuẩn theo quy định Luật Giáo dục; lập kế hoạch, ký hợp đồng đặt hàng đối với các cơ sở giáo dục đại học được giao đào tạo giáo viên thực hiện đào tạo để đạt trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019...

Các tỉnh, thành cần rà soát, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với những giáo viên trong diện điều chuyển, đặc biệt là những người làm việc tại vùng sâu, vùng xa... Địa phương cần cam kết tiếp nhận lại sau khi hết thời hạn điều chuyển nếu giáo viên có nhu cầu.

Thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tại các địa bàn có điều kiện xã hội hóa, kinh tế xã hội phát triển, khu công nghiệp tập trung đông dân cư nhằm tăng số lượng cơ sở giáo dục công lập thực hiện tự chủ, tăng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp cho các cơ sở giáo dục trong việc tuyển dụng hoặc ký hợp đồng giáo viên theo định mức, bảo đảm kịp thời khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên hiện nay.

Bộ Nội vụ cho biết, trường hợp biên chế giáo viên không đủ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, đề nghị địa phương căn cứ quy định tại Nghị định số 111/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục công lập của địa phương, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh tổng hợp nhu cầu biên chế ngành giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, gửi Bộ GD-ĐT đồng thời gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.