Một công dân đặt câu hỏi với cơ quan chức năng về việc công chức, viên chức làm việc tại đặc khu Hoàng Sa có thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp khu vực hay không.

Phụ cấp khu vực được xác định và tính trả theo nơi làm việc. Ảnh: Thạch Thảo

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn quy định tại khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. Theo đó, nguyên tắc được xác định rõ là “phụ cấp khu vực được xác định, tính trả theo nơi làm việc”.

Đồng thời, phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2026/TT-BNV ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã quy định cụ thể danh sách các địa bàn áp dụng phụ cấp khu vực.

Theo Bộ Nội vụ, việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Bộ đề nghị công dân liên hệ với cơ quan chuyên môn của UBND thành phố Đà Nẵng (Sở Nội vụ) để được giải đáp cụ thể.

Như vậy, việc một cán bộ, công chức, viên chức có được hưởng phụ cấp khu vực hay không không chỉ căn cứ vào đơn vị công tác mà phải đối chiếu với địa bàn nơi người đó làm việc và danh sách địa bàn được hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành.