Phản ánh gửi tới Bộ Nội vụ, ông N. V. P. cho biết, ông có bằng đại học chuyên ngành xây dựng năm 2010, sau đó có thời gian làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực thi công, giám sát và quản lý dự án. Năm 2015, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ xây dựng và có đầy đủ các chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng theo quy định.

Từ tháng 11/2014, ông P. về công tác tại địa phương. Giai đoạn từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2017, ông làm việc tại Phòng Quản lý đô thị thị xã theo hợp đồng dài hạn, hưởng ngạch chuyên viên bậc 1, hệ số lương 2,34.

Từ tháng 7/2017 đến tháng 4/2019, ông làm việc theo hợp đồng thời vụ, hưởng ngạch chuyên viên bậc 2, hệ số 2,67 và tự đóng bảo hiểm xã hội.

Việc có bằng thạc sĩ không đồng nghĩa viên chức đương nhiên được chuyển sang vị trí việc làm hoặc chức danh nghề nghiệp có mức lương cao hơn. Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng.

Đến tháng 5/2019, ông trúng tuyển viên chức, công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã. Tuy nhiên, ông được xếp lương theo vị trí tuyển dụng tương đương trình độ trung cấp, bậc 2, hệ số 2,06.

Theo ông Phúc, dù hưởng lương theo trình độ trung cấp nhưng công việc thực tế vẫn được giao theo chuyên môn đại học ngành xây dựng. Trong thời gian này, ông chờ đợi các đợt xét thăng hạng hoặc hướng dẫn để được chuyển sang chức danh nghề nghiệp phù hợp nhưng chưa được giải quyết.

Từ tháng 7/2025, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông chuyển về làm viên chức tại trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã và hiện hưởng hệ số lương 2,66.

Ông Phúc cho biết đã có gần 12 năm công tác tại cơ quan nhà nước nhưng hệ số lương hiện vẫn ở mức 2,66. Với trình độ thạc sĩ và quá trình làm việc trong lĩnh vực xây dựng, ông đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cách để được hưởng lương phù hợp với trình độ và vị trí việc làm.

Trả lời kiến nghị của ông P., Bộ Nội vụ dẫn quy định tại Điều 24 Luật Viên chức số 129/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, viên chức được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm và đơn vị còn nhu cầu. Việc thay đổi vị trí việc làm do cấp có thẩm quyền quyết định, phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

Bộ Nội vụ cho biết, để triển khai Luật Viên chức năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2026 quy định về vị trí việc làm viên chức và Nghị định 259/2026 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Điều 58, Điều 59 và Điều 60 Nghị định 259/2026, Bộ Nội vụ đề nghị ông P. trao đổi với cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Như vậy, việc viên chức có trình độ, kinh nghiệm và đang đảm nhiệm công việc khác với chức danh được tuyển dụng không đồng nghĩa đương nhiên được nâng hạng hoặc chuyển sang ngạch có mức lương cao hơn.

Việc thay đổi vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và xếp lương phải căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí và thẩm quyền của cơ quan quản lý.