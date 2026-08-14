Bà V.T.V. gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ về việc viên chức đã hoàn thành thời gian tập sự nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp do chưa tổ chức lớp bồi dưỡng thì có được công nhận hoàn thành tập sự và hưởng 100% mức lương tương ứng hay không.

Ảnh: Thạch Thảo

Về nội dung trên, Bộ Nội vụ cho biết, Luật Viên chức 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã xác lập nguyên tắc quản lý viên chức theo vị trí việc làm, không quy định chức danh nghề nghiệp.

Theo Bộ Nội vụ, việc đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp hoặc hoàn thiện theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Do đó, đối với trường hợp cụ thể của bà V., Bộ Nội vụ đề nghị liên hệ với cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được hướng dẫn.