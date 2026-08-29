Theo phản ánh, người lao động muốn biết các vị trí như hạt trưởng, hạt phó, đội trưởng hạt giao thông, bến trưởng, bến phó và cán bộ kỹ thuật có được xếp vào nhóm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Cụ thể, người hỏi cho rằng cán bộ kỹ thuật dù làm việc tại văn phòng vẫn thường xuyên phải xuống hiện trường, các vị trí quản lý tại hạt giao thông, bến phà cũng trực tiếp làm việc ngoài hiện trường và chịu tác động của các yếu tố nguy hiểm tương tự công nhân.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là: Các vị trí này có được hưởng chế độ đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trong đó có chính sách liên quan đến điều kiện nghỉ hưu trước tuổi hay không?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn khoản 1 Điều 22 Luật An toàn, vệ sinh lao động, quy định nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được phân loại căn cứ vào đặc điểm, điều kiện lao động đặc trưng của mỗi nghề, công việc. Danh mục các nghề, công việc thuộc nhóm này được ban hành tại Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH và Thông tư 19/2023/TT-BLĐTBXH.

Như vậy, việc một người thường xuyên làm việc ngoài hiện trường hoặc có tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm không đồng nghĩa mặc nhiên được xếp vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Việc xác định phải đối chiếu công việc thực tế với danh mục do cơ quan có thẩm quyền ban hành, đồng thời căn cứ vào điều kiện lao động của vị trí đó.

Bộ Nội vụ cho biết người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được thực hiện các chế độ về bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe theo quy định.



Với công việc mà người lao động nêu trên, Bộ Nội vụ cho rằng thông tin cung cấp chưa đủ cơ sở để xác định có thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay không.

Để có căn cứ xem xét, người lao động cần cung cấp các tài liệu liên quan như bảng mô tả vị trí việc làm, điều kiện lao động, văn bản phân công công việc, văn bản xác nhận quá trình công tác của đơn vị sử dụng lao động và sổ bảo hiểm xã hội.

Các tài liệu này cần được gửi đến Sở Nội vụ địa phương nơi người lao động làm việc để được hướng dẫn, xác định cụ thể.