Chị T. T. hỏi: "Doanh nghiệp sản xuất gỗ nơi chị làm việc do hết nguồn nguyên liệu sản xuất nên thông báo cho công nhân nghỉ làm 2 tháng. Trong khi đó, bộ phận văn phòng vẫn làm việc bình thường. Vậy trong thời gian công nhân nghỉ việc, công ty có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động hay không?".

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi trả lời: Theo Điều 99 Bộ luật Lao động 2019, khi người lao động phải ngừng việc thì việc trả lương được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

Trường hợp việc ngừng việc xuất phát từ lỗi của người sử dụng lao động, người lao động vẫn được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động đã ký kết.

Nếu do lỗi của người lao động thì người gây ra lỗi không được trả lương; các lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Trường hợp ngừng việc do các nguyên nhân khách quan như sự cố điện, nước; thiên tai, hỏa hoạn; dịch bệnh nguy hiểm; di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận.

Trong đó, nếu thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống, tiền lương ngừng việc không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Nếu ngừng việc trên 14 ngày làm việc, tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng tiền lương của 14 ngày đầu tiên vẫn phải bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Liên quan đến việc đóng BHXH, điểm b khoản 1 Điều 31 Luật BHXH 2024 quy định: Đối với người lao động hưởng lương do doanh nghiệp quyết định, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc là tiền lương tháng, gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Trường hợp người lao động ngừng việc nhưng vẫn được trả lương tháng bằng hoặc cao hơn mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất, doanh nghiệp vẫn phải đóng BHXH theo mức tiền lương được trả trong thời gian ngừng việc.

Đối chiếu với quy định trên, doanh nghiệp sản xuất gỗ cho chị T. nghỉ làm 2 tháng vì hết nguồn nguyên liệu là lý do khách quan, không phải lỗi của người lao động. Do đó, doanh nghiệp vẫn phải trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định.

Nếu trong thời gian ngừng việc này, người lao động vẫn được hưởng tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH, doanh nghiệp phải tiếp tục đóng BHXH cho người lao động theo mức lương được hưởng trong thời gian ngừng việc.

