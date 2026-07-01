Bộ Nội vụ vừa có trả lời kiến nghị của người dân về chế độ phụ cấp chức vụ đối với giám đốc và phó giám đốc trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã - đơn vị sự nghiệp mới được thành lập sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo phản ánh của ông T.D.H., Nghị định số 07/2026 của Chính phủ đã quy định cụ thể phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh thuộc UBND cấp xã và các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp xã. Tuy nhiên, nghị định chưa có hướng dẫn về phụ cấp chức vụ đối với giám đốc, phó giám đốc trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã.

Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2026, trong đó quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh thuộc UBND cấp xã.

Đối với các chức danh lãnh đạo không được quy định cụ thể về mức phụ cấp hoặc khung phụ cấp tại Nghị định số 204/2004 của Chính phủ, Bộ Nội vụ dẫn Khoản 9, Mục II Thông tư số 83/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Thông tư này hướng dẫn việc áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo tại các tổ chức chưa được quy định cụ thể về mức hoặc khung phụ cấp.

Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh, việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các địa phương thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Do đó, đối với trường hợp cụ thể của giám đốc và phó giám đốc trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã, Bộ Nội vụ đề nghị người dân liên hệ cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cụ thể là sở nội vụ, để được hướng dẫn và giải đáp theo thẩm quyền.