Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Mức lương này là căn cứ để tính tiền lương theo bảng lương, phụ cấp, hoạt động phí, sinh hoạt phí và các khoản hưởng theo quy định.

Cụ thể, nhóm đối tượng áp dụng gồm: cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân cũng là đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở mới.

Ngoài ra, mức lương này cũng áp dụng với người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Từ việc tăng mức tiền lương cơ sở, nhiều trợ cấp an sinh cũng được tăng thêm. Cụ thể, từ ngày 1/7, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6.

Người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300 nghìn đồng/người/tháng; trường hợp có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Dưới đây là bảng lương cụ thể của công chức, viên chức, Quân đội, Công an áp dụng từ hôm nay:

BÀNG LƯƠNG CÔNG CHỨC

Nhóm công chức Bậc lương Hệ số Mức lương từ 1/7 Chuyên gia cao cấp Bậc 1 8,8 22.264.00 Bậc 2 9,4 23.782.000 Bậc 3 10 25.300.00 Công chức loại A3 (nhóm A3.1) Bậc 1 6,2 15.686.000 Bậc 2 6,56 16.696.800 Bậc 3 6,92 17.507.600 Bậc 4 7,28 18.418.400 Bậc 5 7,64 19.329.200 Bậc 6 9 20.240.000 Công chức loại A3 (nhóm A3.2) Bậc 1 5,75 14.547.500 Bậc 2 6,11 15.458.300 Bậc 3 6,47 16.361.100 Bậc 4 6,83 17.279.900 Bậc 5 7,19 18.190.700 Bậc 6 7,55 19.101.500 Công chức loại A2 (nhóm A2.1) Bậc 1 4,4 11.132.000 Bậc 2 4,74 11.992.200 Bậc 3 5,08 12.852.400 Bậc 4 5,42 13.712.600 Bậc 5 5,76 14.572.800 Bậc 6 6,1 15.433.000 Bậc 7 6,44 16.293.200 Bậc 8 6,78 17.153.400 Công chức loại A2 (nhóm A2.2) Bậc 1 4,0 10.120.000 Bậc 2 4,34 10.980.200 Bậc 3 4,68 11.840.400 Bậc 4 5,02 12.700.600 Bậc 5 5,36 13.560.800 Bậc 6 5,7 14.421.000 Bậc 7 6,04 15.281.200 Bậc 8 6,38 16.141.400 Công chức loại A1 Bậc 1 2,34 5.920.200 Bậc 2 2,67 6.755.100 Bậc 3 3 7.590.000 Bậc 4 3,33 8.424.900 Bậc 5 3,66 9.259.800 Bậc 6 3,99 10.094.700 Bậc 7 4,32 10.929.600 Bậc 8 4,65 11.764.500 Bậc 9 4,98 12.599.400 Công chức loại A0 Bậc 1 2,1 5.313.000 Bậc 2 2,41 6.097.300 Bậc 3 2,72 6.881.600 Bậc 4 3,03 7.665.900 Bậc 5 3,34 8.450.200 Bậc 6 3,65 9.234.500 Bậc 7 3,96 10.018.800 Bậc 8 4,27 10.803.100 Bậc 9 4,58 11.587.400 Bậc 10 4,89 12.371.700 Công chức loại B Bậc 1 1,86 4.705.800 Bậc 2 2,06 5.211.800 Bậc 3 2,26 5.717.800 Bậc 4 2,46 6.223.800 Bậc 5 2,66 6.729.800 Bậc 6 2,86 7.235.800 Bậc 7 3,06 7.741.800 Bậc 8 3,26 8.247.800 Bậc 9 3,46 8.753.800 Bậc 10 3,66 9.259.800 Bậc 11 3,86 9.765.800 Bậc 12 4,06 10.271.800 Công chức loại C (nhóm C1) Bậc 1 1,65 4.174.500 Bậc 2 1,83 4.629.900 Bậc 3 2,01 5.085.500 Bậc 4 2,19 5.540.700 Bậc 5 2,37 5.996.100 Bậc 6 2,55 6.451.500 Bậc 7 2,73 6.906.900 Bậc 8 2,91 7.362.300 Bậc 9 3,09 7.817.700 Bậc 10 3,27 8.273.100 Bậc 11 3,45 8.728.500 Bậc 12 3,63 9.183.900 Công chức loại C (nhóm C2) Bậc 1 1,5 3.795.000 Bậc 2 1,68 4.250.400 Bậc 3 1,86 4.705.800 Bậc 4 2,04 5.161.200 Bậc 5 2,2 5.616.600 Bậc 6 2,4 6.072.000 Bậc 7 2,58 6.527.400 Bậc 8 2,76 6.982.900 Bậc 9 2,94 7.438.200 Bậc 10 3,12 7.893.600 Bậc 11 3,3 8.349.000 Bậc 12 3,48 8.804.400 Công chức loại C (nhóm C3) Bậc 1 1,35 3.415.500 Bậc 2 1,53 3.870.900 Bậc 3 1,71 4.326.300 Bậc 4 1,89 4.781.700 Bậc 5 2,07 5.237.100 Bậc 6 2,25 5.692.500 Bậc 7 2,43 6.147.900 Bậc 8 2,61 6.603.300 Bậc 9 2,79 7.058.700 Bậc 10 2,97 7.514.100 Bậc 11 3,15 7.969.500 Bậc 12 3,33 8.424.900

BẢNG LƯƠNG QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN:

Lương cấp bậc hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu Cấp bậc quân hàm Hệ số Mức lương từ 1/7 (đơn vị: VNĐ) Đại tướng 10,4 26.312.000 Thượng tướng 9,8 24.794.000 Trung tướng Cấp hàm cơ yếu bậc 10 9,2 23.276.000 Thiếu tướng Cấp hàm cơ yếu bậc 9 8,6 21.758.000 Đại tá Cấp hàm cơ yếu bậc 8 8 20.240.000 Thượng tá Cấp hàm cơ yếu bậc 7 7,36 18.469.000 Trung tá Cấp hàm cơ yếu bậc 6 6,6 16.698.000 Thiếu tá Cấp hàm cơ yếu bậc 5 6 15.180.000 Đại úy Cấp hàm cơ yếu bậc 4 5,4 13.662.000 Thượng úy Cấp hàm cơ yếu bậc 3 5 12.650.000 Trung úy Cấp hàm cơ yếu bậc 2 4,6 11.638.000 Thiếu úy Cấp hàm cơ yếu bậc 1 4,2 10.626.000 Thượng sĩ 3,8 9.614.000 Trung sĩ 3,5 8.855.000 Hạ sĩ 3,2 8.096.000

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an cao cấp Nhóm 1 Bậc lương Hệ số lương Mức lương từ 1/7 (đơn vị: VNĐ) 1 3,85 9.740.500 2 4,2 10.626.000 3 4,55 11.511.500 4 4,9 12.397.000 5 5,25 13.282.500 6 5,6 14.168.000 7 5,95 15.053.500 8 6,3 15.939.000 9 6,65 16.824.500 10 7 17.710.000 11 7,35 18.595.500 12 7,7 19.481.000 Nhóm 2 1 3,65 9.234.500 2 4 10.120.000 3 4,35 11.005.500 4 4,7 11.891.000 5 5,05 12.776.500 6 5,4 13.662.000 7 5,75 14.547.500 8 6,1 15.433.000 9 6,45 16.318.500 10 6,8 17.204.000 11 7,15 18.089.500 12 7,5 18.975.000

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp trung cấp và chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp Nhóm 1 Bậc lương Hệ số lương Mức lương từ 1/7 (đơn vị: VNĐ) 1 3,5 8.855.000 2 3,8 9.614.000 3 4,1 10.373.000 4 4,4 11.132.000 5 4,7 11.891.000 6 5 12.650.000 7 5,3 13.409.000 8 5,6 14.168.000 9 5,9 14.927.000 10 6,2 15.686.000 Nhóm 2 1 3,2 8.096.000 2 3,5 8.855.000 3 3,8 9.614.000 4 4,1 10.373.000 5 4,4 11.132.000 6 4,7 11.891.000 7 5 12.650.000 8 5,3 13.409.000 9 5,6 14.168.000 10 5,9 14.927.000

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp và chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp Bậc lương Hệ số lương Mức lương từ 1/7 (đơn vị: VNĐ) Nhóm 1 1 3,2 8.096.000 2 3,45 8.728.500 3 3,7 9.361.000 4 3,95 9.993.500 5 4,2 10.626.000 6 4,45 11.258.500 7 4,7 11.891.000 8 4,95 12.523.500 9 5,2 13.156.000 10 5,45 13.788.500 Nhóm 2 1 2,95 7.463.500 2 3,2 8.096.000 3 3,45 8.728.500 4 3,7 9.361.000 5 3,95 9.993.500 6 4 10.120.000 7 4,45 11.258.500 8 4,7 11.891.000 9 4,95 12.523.500 10 5,2 13.156.000

Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội Chức danh lãnh đạo Hệ số Mức phụ cấp Bộ trưởng 1,5 3.795.000 Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 1,4 3.542.000 Chủ nhiệm Tổng cục; Tư lệnh: Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn 1,25 3.162.500 Tư lệnh Binh chủng 1,1 2.783.000 Phó Tư lệnh Binh chủng 1 2.530.000 Sư đoàn trưởng 0,9 2.277.000 Lữ đoàn trưởng 0,8 2.024.000 Trung đoàn trưởng 0,7 1.771.000 Phó Trung đoàn trưởng 0,6 1.518.000 Tiểu đoàn trưởng 0,5 1.265.000 Phó Tiểu đoàn trưởng 0,4 1.012.000 Đại đội trưởng 0,3 759.000 Phó Đại đội trưởng 0,25 632.500 Trung đội trưởng 0,2 506.000

Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu trong Quân đội Đối tượng Hệ số Mức phụ cấp Thượng sĩ 0,7 1.771.000 Học viên cơ yếu năm thứ năm Trung sĩ 0,6 1.518.000 Học viên cơ yếu năm thứ tư Hạ sĩ 0,5 1.265.000 Học viên cơ yếu năm thứ ba Binh nhất 0,45 1.138.500 Học viên cơ yếu năm thứ hai Binh nhì 0,4 1.012.000 Học viên cơ yếu năm thứ nhất

BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC: