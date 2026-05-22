Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 Nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Dự thảo do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo.

Dự thảo kế thừa quy định về chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng khi thôi phục vụ trong Quân đội; tuy nhiên đã bổ sung, thể hiện rõ hơn các trường hợp hưởng trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước tuổi để thống nhất, đồng bộ với Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do thay đổi tổ chức hoặc thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Dự thảo nghị định cũng điều chỉnh nâng mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi từ 3 tháng tiền lương (bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu) lên mức 5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Cụ thể, sĩ quan có từ đủ 20 năm công tác có đóng BHXH bắt buộc trở lên, với 20 năm đầu công tác được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương. Với số năm còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm được trợ cấp bằng 0,5 tháng tiền lương.

Sĩ quan có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng BHXH bắt buộc, được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương.

Nâng các mức trợ cấp với sĩ quan phục viên

Về chế độ trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp một lần thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi phục viên, thôi việc, dự thảo kế thừa quy định về chế độ trợ cấp một lần thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc với các đối tượng khi thôi phục vụ trong Quân đội.

Theo đó, sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ không đủ điều kiện để nghỉ hưu, nghỉ theo chế độ bệnh binh hoặc không chuyển ngành được thì phục viên.

Ảnh minh họa: Phạm Hải

Khi phục viên, ngoài hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật (nếu có), sĩ quan còn được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 3 tháng tiền lương. Sĩ quan cũng được hỗ trợ đào tạo học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.

So với quy định cũ, mức hưởng trợ cấp tạo việc làm với sĩ quan phục viên được nâng từ 6 tháng tiền lương cơ sở lên mức 3 tháng tiền lương hiện hưởng.

Ngoài ra, sĩ quan còn được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương.

Theo quy định tại các nghị định được sửa đổi, bổ sung thì cách thể hiện về tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ chưa đồng bộ, thống nhất. Vì vậy, dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung theo hướng thể hiện thống nhất thời điểm tính tiền lương tháng; thành phần tiền lương để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần, tránh nhiều cách hiểu khác nhau, thuận lợi trong thực hiện.

Để thuận lợi cho việc chi trả chế độ, Bộ Quốc phòng cho biết, dự thảo nghị định thiết kế mức hưởng chế độ trợ cấp, thời gian, tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ trợ cấp quy định tại nghị định này thực hiện từ ngày 1/6.

Bên cạnh đó, để tránh phát sinh các tình huống phức tạp, thuận lợi trong thực hiện, dự thảo nghị định thiết kế điều khoản chuyển tiếp.

Cụ thể, dự thảo quy định các trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ nghỉ hưu trước hạn tuổi hoặc phục viên hoặc thôi việc đã tiếp nhận trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành mà đến ngày nghị định này có hiệu lực thi hành, cấp có thẩm quyền chưa ban hành quyết định thì mức hưởng chế độ, thời gian và tiền lương làm căn cứ để tính hưởng chế độ được thực hiện theo quy định tại nghị định này.

Trong quá trình xây dựng dự thảo nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, đối chiếu với các quy định hiện hành và thực tiễn tổ chức thực hiện để xác định rõ nguồn lực cần thiết bảo đảm thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không phát sinh lớn về ngân sách trong những năm tới.

Khi nghị định được thông qua, dự kiến ngân sách bảo đảm thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng thôi phục vụ trong Quân đội khoảng gần 300 tỷ đồng (tăng thêm khoản 140 tỷ đồng). Trường hợp cần thiết, việc bố trí nguồn lực bổ sung sẽ được xem xét trong quá trình lập kế hoạch tài chính - ngân sách hàng năm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước.