Theo quyết định, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban chỉ đạo. 2 Phó Trưởng ban chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Phó Trưởng ban thường trực); Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các ủy viên gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ KH-CN, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 1 Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; 1 Phó Chánh Văn phòng Trung ương; 1 Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; 1 Phó Trưởng ban Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; 1 Thứ trưởng Bộ Nội vụ; 1 Thứ trưởng Bộ Tài chính; 1 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 1 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; 1 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; 1 Phó Viện trưởng VKSND tối cao; 1 Phó Chánh án TAND tối cao; 1 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; 1 Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; 1 Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Công tác Đại biểu của Quốc hội.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Ban Chỉ đạo phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo phân công của Thủ tướng.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Trước đó, Bộ đề xuất dự kiến từ 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Hiện nay, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Trước mắt, Chính phủ sẽ tập trung điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1/7 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, người có công, hưu trí, hưu trí xã hội, với mức tăng 8%. Đồng thời, Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tiền lương, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 6, theo hướng cải cách tổng thể, mở rộng quan hệ tiền lương. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét điều chỉnh các khoản phụ cấp, trong đó có phụ cấp công vụ, đặc biệt đối với cấp xã.





