Một công chức đang giữ ngạch kế toán viên (mã ngạch 06.031), công tác tại Kho bạc Nhà nước, được tiếp nhận về Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương và giao nhiệm vụ kế toán đặt câu hỏi: Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức kiểm soát viên thị trường, có đủ điều kiện để được xếp ngạch Kiểm soát viên thị trường hay không?

Công chức chuyển công tác được xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm được bố trí. Ảnh: Thạch Thảo

Trả lời câu hỏi này, Bộ Nội vụ dẫn khoản 1 Điều 9 Nghị định 361/2025 ngày 31/12/2025 của Chính phủ về vị trí việc làm công chức.

Theo quy định, công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đó. Việc xếp ngạch đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Từ quy định này, Bộ Nội vụ đề nghị người hỏi căn cứ các quy định nêu trên và quy định của bộ quản lý công chức chuyên ngành quản lý thị trường để xác định trường hợp cụ thể.

Nếu còn chưa rõ, công chức có thể trao đổi với cơ quan quản lý công chức nơi đang công tác để được hướng dẫn, giải quyết.