Bà P.T.T.H. phản ánh theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 361/2025 của Chính phủ, công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì được xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đó. Việc xếp ngạch đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Theo bà H., điểm b khoản 2 Điều 70 Nghị định 170/2025 chỉ quy định chủ tịch UBND cấp xã được miễn chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước khi xếp ngạch chuyên viên chính theo vị trí việc làm.

Từ đó, bà đặt câu hỏi: Liệu các chức danh khác như phó chủ tịch UBND xã, trưởng phòng, phó trưởng phòng cơ quan chuyên môn và các tổ chức hành chính khác có được miễn loại chứng chỉ này khi xếp ngạch chuyên viên chính hay không?

Công chức cấp xã được xếp ngạch theo vị trí việc làm không bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Trả lời băn khoăn của bà H., Bộ Nội vụ cho biết Nghị định 171/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức và Thông tư 03/2026 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện nghị định này không còn quy định về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức. Thay vào đó, các văn bản hiện hành chỉ quy định chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ.

Bộ Nội vụ cũng dẫn điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 361/2025, trong đó quy định công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì được xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đó. Theo quy định này, việc xếp ngạch theo vị trí việc làm không đặt ra điều kiện phải có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức.

Như vậy, khi thực hiện xếp ngạch chuyên viên chính theo vị trí việc làm, công chức cấp xã không phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức. Yêu cầu về bồi dưỡng, nếu có, sẽ được thực hiện theo chương trình phù hợp với vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ mà công chức đảm nhiệm.