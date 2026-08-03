Bộ Nội vụ vừa có giải đáp về cách áp dụng quy định tỷ lệ công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trong quá trình triển khai danh mục vị trí việc làm tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Cụ thể, theo phản ánh của ông H.H., trong quá trình thực hiện quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục vị trí việc làm và tỷ lệ công chức theo ngạch được bố trí theo vị trí việc làm, cơ quan ông - một cơ quan chuyên môn cấp tỉnh gặp vướng mắc khi áp dụng quy định về cơ cấu ngạch công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương "không quá 50% tổng biên chế được giao".

Ông H. băn khoăn: Cụm từ "không quá 50% tổng biên chế được giao" được hiểu là tổng số biên chế công chức do UBND tỉnh giao cho cả sở, số biên chế do giám đốc sở phân bổ cho từng phòng chuyên môn hay số công chức được bố trí ở từng vị trí việc làm?

Việc xếp ngạch chuyên viên chính phải căn cứ vào vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực, đồng thời bảo đảm tỷ lệ không vượt quá 50% tổng biên chế được giao. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Đồng thời, ông H. đề nghị làm rõ việc bố trí ngạch công chức đối với vị trí việc làm "Tổ chức cán bộ".

Theo quyết định của UBND tỉnh, vị trí này có thể bố trí ở 2 ngạch gồm chuyên viên chính về tổ chức cán bộ và chuyên viên về tổ chức cán bộ. Vậy trong trường hợp có 2 công chức cùng đáp ứng đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và việc bổ nhiệm vẫn bảo đảm tỷ lệ chuyên viên chính của toàn sở không vượt quá 50%, giám đốc sở có được bổ nhiệm cả 2 vào ngạch chuyên viên chính hay không?

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ dẫn khoản 2 Điều 8 Nghị định số 361/2025 của Chính phủ quy định tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương tại cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh không vượt quá 50% tổng số biên chế công chức của cơ quan chuyên môn đó được cấp có thẩm quyền giao.

Như vậy, tỷ lệ 50% được tính trên tổng biên chế công chức của cả cơ quan chuyên môn do cấp có thẩm quyền giao, không tính theo từng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc hay từng vị trí việc làm.

Bộ Nội vụ cũng cho biết việc bố trí ngạch công chức theo vị trí việc làm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bản mô tả công việc (kết quả đầu ra) và khung năng lực của từng vị trí việc làm. Đây là thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan sử dụng công chức và UBND cấp tỉnh.

Đáng chú ý, quy định không yêu cầu phải bố trí đầy đủ tất cả các ngạch công chức đã được liệt kê trong danh mục vị trí việc làm.

Theo điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 361/2025, công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì được xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đó. Việc xếp ngạch đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Đối với vị trí việc làm "tổ chức cán bộ" tại cấp sở, Bộ Nội vụ khẳng định việc xếp ngạch công chức phải dựa trên bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí, đồng thời bảo đảm tỷ lệ công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương của toàn cơ quan không vượt quá 50% tổng biên chế được giao.