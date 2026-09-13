Phản ánh tới Bộ Nội vụ, bà L.T.T.H. cho biết đang gặp vướng mắc trong việc xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Cụ thể, bà H. dẫn quy định tại Thông tư 13/2013 của Bộ Nội vụ về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn.

Theo đó, thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích, trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch, chức danh yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch, chức danh yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống, tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn được quy định tại Điều 3 Thông tư 08/2013 của Bộ Nội vụ. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Từ quy định này, bà H. đặt vấn đề về trường hợp một người có thành tích xuất sắc trong thời gian làm việc tại trường tư thục trước khi thi đậu vào biên chế của trường công lập. Câu hỏi bà H. đặt ra là: Nếu thành tích nằm trong khoảng thời gian 6 năm hoặc 4 năm theo quy định thì có được sử dụng để xét nâng bậc lương trước thời hạn hay không?

Người phản ánh cũng nêu trường hợp thời gian làm việc tại trường tư thục có những năm bị gián đoạn do nghỉ việc.

Trả lời phản ánh này, Bộ Nội vụ cho biết chế độ nâng bậc lương trước thời hạn được quy định tại Điều 3 Thông tư 08/2013 của Bộ Nội vụ. Trong đó, điểm đ khoản 1 Điều 3 hướng dẫn việc xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Nội vụ không trả lời trực tiếp trường hợp thành tích đạt được khi còn làm việc tại trường tư thục có được tính để xét nâng lương trước thời hạn sau khi vào biên chế hay không mà cho biết theo quy định pháp luật hiện hành, việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị bà H. liên hệ cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, cụ thể là Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk để được xem xét, giải đáp hoặc báo cáo UBND tỉnh quyết định.