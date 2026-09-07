Theo phản ánh của bà L.T.Y., bà tốt nghiệp trung cấp Kế toán doanh nghiệp, được tuyển dụng làm viên chức tại trung tâm y tế cấp huyện. Từ khi tuyển dụng đến nay, bà được xếp chức danh nghề nghiệp Dân số viên hạng IV, mã số V.08.10.29, hiện hưởng bậc 8, hệ số 3,26.

Do có bằng trung cấp kế toán và đơn vị thiếu nhân sự, bà từng được biệt phái về Phòng Tài chính - Kế toán của trung tâm y tế huyện. Tuy nhiên, trong thời gian này, bà vẫn giữ chức danh và xếp lương Dân số viên hạng IV.

Thực hiện sắp xếp tổ chức y tế, từ ngày 1/1/2026, bà được điều động về một trạm y tế xã và tiếp tục được giao phụ trách công tác kế toán.

Bà cho biết ngày 24/11/2025, bà hoàn thành chương trình đại học do cơ quan cử đi học, được cấp bằng Công tác xã hội, chuyên ngành Dân số và Phát triển. Bà cũng đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Dân số viên hạng III.

Viên chức cần được bố trí, sử dụng và xếp lương phù hợp với vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ảnh: Thạch Thảo

Theo bà Y., ngày 22/5 vừa qua, UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức của các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc UBND cấp xã. Tại trạm y tế nơi bà công tác có vị trí Dân số viên hạng II, III, IV; cơ cấu được phân bổ gồm hạng II hoặc tương đương 50%, hạng III hoặc tương đương 38,9%, hạng IV và tương đương 11,1%.

Tuy nhiên, bà cho biết mình không được bố trí, xếp lương Dân số viên hạng III do đang được giao phụ trách kế toán, trong khi trạm y tế đã có viên chức làm công tác dân số và đang thiếu nhân sự kế toán.

Theo bà, phương án chuyển sang Kế toán viên hạng III cũng không phù hợp vì bằng đại học của bà không phải ngành Kế toán.

Bà Y. cho rằng việc bố trí công việc cần phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp. Công việc kế toán bà đang thực hiện là nhiệm vụ được đơn vị phân công, không làm thay đổi chức danh Dân số viên mà bà được tuyển dụng và xếp lương.

Bà Y. đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến về việc bố trí, sử dụng viên chức trong trường hợp của bà có đúng quy định hay không, đồng thời hướng dẫn việc bố trí vị trí việc làm và xếp lương để trạm y tế, UBND xã có căn cứ thực hiện.

Trả lời phản ánh này, Bộ Nội vụ cho biết việc bố trí, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm, thay đổi vị trí việc làm, bố trí hạng nghề nghiệp và thực hiện chế độ tiền lương được thực hiện theo Luật Viên chức số 129/2025/QH15.

Các nội dung này đồng thời thực hiện theo Nghị định 232/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm viên chức và Nghị định 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Bộ Nội vụ dẫn các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn tại Điều 58, Điều 59 và Điều 60 Nghị định 259/2026/NĐ-CP, đồng thời đề nghị bà Y. trao đổi với cơ quan quản lý viên chức tại địa phương và đơn vị sự nghiệp nơi công tác để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.