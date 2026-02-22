Từ 14h, lưu lượng phương tiện dồn về điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua phường Yên Sở, Hà Nội) tăng đột biến.

Ước tính, dòng ô tô xếp hàng để vào trung tâm Hà Nội và lên Vành đai 3 trên cao kéo dài khoảng 3km.

Anh Mai Huy (quê Thanh Hóa) cho biết trên toàn tuyến cao tốc, phương tiện di chuyển chậm, có đoạn xảy ra ùn tắc.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã phối hợp với đơn vị quản lý tuyến để phân luồng phương tiện từ xa.

Tại nút giao Đỗ Mười - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lượng xe máy tăng theo hướng từ cầu Thanh Trì về Pháp Vân.

Trong cơn mưa nhỏ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, chật vật trở lại thành phố

Trước cửa bến xe Nước Ngầm, nhiều người dân từ các tỉnh phía Nam trở lại thành phố.

Tình trạng ùn tắc cục bộ cũng xảy ra tại Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, Hà Nội), dòng ô tô chỉ có thể đi từ 20-30km/h.