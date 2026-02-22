Cuộc "chạy đua" kỷ lục sau Tết

Theo số liệu từ Trung tâm Điều hành thuộc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (sân bay Tân Sơn Nhất), ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ (22/2), sân bay lớn nhất miền Nam ghi nhận con số kỷ lục 177.859 lượt khách trên 1.069 chuyến bay, vượt xa mọi kịch bản dự báo trước đó.

Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đạt kỷ lục lịch sử với gần 178.000 lượt khách. Ảnh: TK

Trong chuỗi ngày cao điểm Tết 2026, sân bay Tân Sơn Nhất liên tục lập các mốc vận hành mới, biến giai đoạn sau Tết thành đợt cao điểm chưa từng có. Nếu trước Tết, lượng khách đông nhất chỉ khoảng 165.000 lượt/ngày, thì những ngày vừa qua ghi nhận mức tăng mạnh, với các kỷ lục liên tiếp bị xô đổ.

Cụ thể, sau khi chạm mốc hơn 170.000 lượt khách vào mùng 4 và duy trì xấp xỉ con số này trong mùng 5 Tết, đến mùng 6 – ngày cuối kỳ nghỉ – sân bay chính thức lập đỉnh mới với gần 178.000 hành khách.

Khách quốc tế qua sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Bính Ngọ đạt kỷ lục, vượt 60.000 lượt mỗi ngày.

Không riêng các nhà ga nội địa, cửa ngõ quốc tế cũng ghi nhận những con số 'vượt đỉnh' trong dịp Tết này, phản ánh sự hồi sinh mạnh mẽ của thị trường du lịch và nhu cầu thăm thân từ nước ngoài.

Theo đó, chuỗi những ngày cao điểm Tết, ga T2 của sân bay Tân Sơn Nhất duy trì mức hơn 60.000 lượt khách mỗi ngày. Riêng mùng 6 Tết, nhà ga T2 đón hơn 64.700 lượt khách trên 334 chuyến bay, mức cao nhất trong nhiều năm. Lượng khách quốc tế đến (33.100) và đi (31.500) khá cân bằng, phản ánh nhu cầu du lịch và kiều bào trở lại làm việc sau kỳ nghỉ đạt đỉnh.

Ga T3 - “lá chắn” hóa giải áp lực quá tải

Theo phân bổ luồng khách, chiều đến tại sân bay Tân Sơn Nhất chiếm ưu thế với 104.701 lượt, trong đó khách nội địa đạt 71.568 lượt. Dòng người từ các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung trở lại TPHCM làm việc sau kỳ nghỉ khiến khu vực sảnh ga đến luôn trong tình trạng đông kín, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp hiếm thấy.

Dù chịu áp lực rất lớn, đại diện sân bay cho biết không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng nhờ sự chia tải từ nhà ga T3. Với công suất thiết kế lớn, riêng trong ngày cao điểm, ga T3 khai thác 454 chuyến bay, phục vụ gần 68.000 lượt hành khách, chiếm gần 40% tổng sản lượng toàn sân bay, qua đó giảm đáng kể áp lực cho nhà ga T1 vốn đã quá tải nhiều năm qua.

Nhờ có ga T3 'chia lửa' nên tình trạng quá tải trầm trọng vào dịp Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được cải thiện. Ảnh: TK

Đáng chú ý, nhà ga T3 không chỉ đóng vai trò “chia lửa” mà còn trở thành khu vực khai thác sôi động nhất toàn sân bay. Dù số chuyến bay tại đây chỉ cao hơn khoảng 1,7 lần so với ga T1 (454 so với 263 chuyến), sản lượng hành khách phục vụ lại vượt trội. Điều này cho thấy các hãng hàng không đang tối ưu hiệu quả khai thác, đặc biệt với các dòng máy bay thân rộng có hệ số ghế gần như kín chỗ.

Việc điều chuyển các hãng lớn như Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietravel Airlines sang nhà ga T3 đã góp phần giảm tải đáng kể cho ga T1 – khu vực thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải mỗi dịp lễ, Tết.

Song song đó, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, triển khai định danh và nhận diện sinh trắc học nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục. Lực lượng điều hành và an ninh được tăng cường, quầy check-in và băng chuyền hành lý được điều phối linh hoạt, bảo đảm hoạt động thông suốt ngay cả khi lượng khách đạt mức cao nhất trong hơn một thập kỷ.